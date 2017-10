2017-10-14 16:00

Oldham - Blackburn



3500 Roversfans sjunger laget till seger! Troligtvis.

Inför Oldham - Blackburn

Blackburn ska försöka återta en play-off placering via seger borta mot Oldham.

Landslagsuppehåll har det varit för Rovers, men inte för alla lag i League One, därför har Rovers ramlat ner till en sjunde placering. Mulgrew (Skottland, Evans (Nordirland) och den kanadensiske målvakten Leutwiler har varit iväg på landlagsuppdrag så därför fick Rovers ta landslagsuppehållet.



Viktige Eliott Bennett förlängde sitt kontarkt med Rovers under landslagsuppehållet. Manager Mowbray känner att det redan nu är viktigt att binda upp spelare för att kunna bygga vidare på det lagbygge som han skapat. Låter klokt, ju fler matcher laget får tillsammans så kommer Rovers klättra i tabellen och även vara bra rustade för en eventuell comeback i The



Ett enormt supporterfölje väntar Rovers. Närmare 3500



För någon säsong sedan så tränades Oldham av Blackburn-ikonen David Dunn då han var spelande tränare där under en kort period. Oldham parkerar förnärvarande på en 19:e placering och har även hunnit med att skifta manager.



Tänkbar elva (4-2-3-1?)

Raya

Caddis, Downing Mulgrew (c), Williams

Smallwood, Evans

Bennett, Dack, Antonsson

Samuel



Tips: Utan nerv för Rovers. 3-0 efter mål av Antonsson, Samuel och Bennett.



Come on Blackburn!



2017-10-13 11:30:00

