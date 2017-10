Reserapport: Resan med rekorden

Höstens resa till Bristol lockade rekordmånga resenärer. Totalt var det 27 svenskar och en norsk gutt. Det stora följet till trots fick vi se en medioker insats av Bristol City. Resan kryddades med en annan rekordmatch på Wembley.

Fredagen 20 oktober



Resan inleddes med diverse transporter från olika hörn och skrymslen i Sverige och Norge, alla med det gemensamma målet Bristol. För oss City-supportrar har de senaste åren varit ett långt mörker. För visst kan man tycka att Englands fjärde största stad ska ha ett lag i Premier league. För första gången på länge åkte vi nu över till de brittiska öarna med vind i seglet. Dock skulle vi stöta på en vindkantring i form utav Leeds, ett annat lag som haft det tungt de senaste åren.







Depåstopp i Reading på väg till Bristol



Efter att ha fått lite sedvanlig flottig mat i magen och några stärkande pints innanför västen inleddes fredagskvällen med det årliga årsmötet där diverse frågor avhandlades.







Årsmötet på The Horts



Ett framträdande som stack ut var vår norske väns effektfulla tal där Therese Johaugs oskuld bedyrades. Som rekvisita användes en norsk flagga, ett bord, en stol och en serveringsbricka. Ingen person, djur eller föremål kom dock till skada under framträdandet.





Vår norske medlem höll ett effektfullt och informativt tal.





Lördag 21 oktober



Efter att alla resenärer börjat vakna till liv började transporten mot inrättningar som serverade malthaltiga drycker i närheten av arenan. Vi spreds till våra olika favoritpubar.







Båtresa mot uppladdningen







Hjärnornas kamp i fyra i rad







Förväntansfullt innan match



Matchen blev ingen rolig tillställning för de tillresta svenska Bristol City-fansen. Leeds var det bättre laget och vann rättvist. Stormen Brian befarades göra matchen till en vädermässigt jobbig tillställning men vindarna och regnet störde inte spelet märkbart.







Matchen mellan Bristol City och Leeds slutade 0-3 inför 24 435 åskådare på Ashton Gate.











Söndagen 22 oktober



De morgonpigga startade dagen med en morgonpromenad. Efter frukost var det dags för en del att resa hem. Några av oss valde dock att ta tåget till London för att titta på ytterligare en match.







Clifton Suspension Bridge i morgonskrud.



Väl på hotellet i London blev det direkt vidaretransport till Wembley. På plats fick vi uppleva alla hammarbyares våta dröm, ett publikrekord. Det gamla rekordet från Premier league (76 098 åskådare när Manchester United slog Blackburn med 4-1 på Old Trafford i mars 2007) slogs med råge. Hela 80 827 åskådare hade hittat till Wembley.







Matchen mellan Tottenham och Liverpool slutade 4-1 inför 80 827 åskådare på Wembley.



I matchen hade inte Tottenham alltför svårt att avfärda Liverpool. Trots stort bollövertag (64 %) för Liverpool var Tottenham det starkare laget, framförallt deras blixtsnabba kontringar. Matchen känndes avgjord redan i halvtid efter ett sent mål av Tottenham till 3-1. Intensiteten avtog i andra halvlek som bjöd på ytterligare ett mål av Tottenham.







Välbefolkat på läktaren.











Efter matchen tog vi tåget in till centrala London och avslutade kvällen med en pubrunda.







Inte helt ensamma när vi skulle tas oss ifrån matchen



Måndagen 23 oktober



Måndagen ägnades åt diverse pubbesök i London innan det var dags för att ta planet hem till Sverige igen. Redan på hemresan började planer för påskresan smidas. Vi får se hur länge det nya resenärsrekordet kan stå sig, dock måste nog Bristol City ta klivet upp i Premier League för första gången för att det ska kunna slås.

2017-10-28 13:50:00

Höstens resa till Bristol lockade rekordmånga resenärer. Totalt var det 27 svenskar och en norsk gutt. Det stora följet till trots fick vi se en medioker insats av Bristol City. Resan kryddades med en annan rekordmatch på Wembley.2017 års påskresa lockade denna gång 13 resenärer. Några av oss inledde resan med ett besök i Edinburgh innan alla sammanstrålade i Newcastle. I matchväg bjöds vi på tre kryssmatcher i Newcastle, Sunderland respektive Blackburn.Höstens tripp till England lockade den här gången 14 svenskar samt en norsk gutt. Resan bjöd både på blek fotboll och en streakare i huvudmatchen mellan Bristol City och Brighton men även på drömmål och bruten måltorka i vår bonusmatch mellan Swansea och Man Utd.Vårresan blev lite splittrad eftersom några valde att åka upp till Hull för att spana in Bristol City medan ett annat gäng valde att besöka sydkusten istället. Den här rapporten kommer fokusera på den senare rutten.1994 - VM i USA, 1945 - Andra världskriget slutar, 1789... Ni fattar, vissa årtal lägger man på minnet. Årtalet 1066 då slaget i Hastings ägde rum finns sedan skoltiden inpräntat i mångas kunskapsbank. Det dock många inte känner till är att slaget egentligen ägde rum i den lilla staden Battle, ca 8 km utanför Hastings. I likhet med slaget 1066 så ägde vår något mer moderna batalj också rum utanför Hastings, närmare bestämt 80 km norrut i London.Årets "höstresa" som lockade 17 svenskar och en norrman ägde rum rekordtidigt så att den snarare får kallas en sommarresa. Nytt för den här resan blev att det för första gången var kvinnliga resenärer med. Trots att det blev förlust så fick vi njuta av ett somrigt Bristol och många goda real ale.Vårens resa förlades till Liverpool-trakten eftersom Bristol City hade två matcher i närområdet. Resan som lockade 12 resenärer kommer att bli ihågkommen som resan då Bristol City lyckades säkra avancemanget till the Championship. Förutom de två Bristol City matcherna fanns även en match på Anfield med i programmet.Årets höstresa lockade 12 st. City supporters. Coventry v Bristol City och Bristol City v Bradford stod på programmet. Det fanns också möjlighet för de som så önskade att se Stoke v Swansea på söndagen. Vi hade också ordnat ett sammanträffande med Citylegenden Gerry Gow. Till denna resa kan vi lägga till tre st nya medlemmar, Always, Hoppet och Framtiden. Det var första gången som vi åkte över när City är serieledare, det kändes lite overkligt men väldigt kulBristol City har haft Ashton Gate som hemmaplan i över 100 år. Arenan har idag en kapacitet på 21 497 sittande åskådare. Genom åren har det varit diverse ombyggnationer och renoveringar, bland annat så drabbades arenan av andra världskrigets bomber. Under senare år har det blivit tydligt att Ashton Gate behöver anpassas till dagens krav på en modern fotbollsarena.Den årliga påskresan lockade denna gång nio fotbolls- och aletörstande resenärer. Resan blev ganska uppsplittrad eftersom vi valde att se lite olika matcher. Under resan hann vi med att bo på både riktigt bra och riktigt dåliga hotell. Årets påsk kommer inte bli ihågkommen som den varmaste på de brittiska öarna men vad gör det när alen som vanligt smakade utmärkt.