Charly Musonda - Time to shine

Den unge belgaren förväntas få speltid i kvällens ligacupmatch mot Everton.

Källor:

Historien om Charly Musonda Jr är något märklig. Talangen kom till Chelsea som 15-åring från Belgiska Anderlecht och imponerade i ungdomsleden. Han var med i lagen som vann UEFA Youth League och FA Youth Cup 2015 och proffskontraktet som var påskrivet 2013 förlängdes snabbt. Men skynda långsamt har aldrig varit melodin för vår unge belgare.När säsongen 2015/16 drog igång hade Musonda förhoppning om att få prova på spel i A-laget, men efter att halva säsongen hade gått hade chansen ännu inte kommit från dåvarande tränare José Mourinho och Musonda hade tröttnat. Hans pappa Charly Musonda SR, gick ut i en intervju och förklarade att hans son tvunget behövde lämna Chelsea för att få speltid och hintade om att klubben hade blockerat en övergång till franska Monaco. Chelsea som inte ville sälja talangen gick med på att låna ut honom och efter att själv ha nekat ett lån till Standard Liège dök det faktiskt upp ett erbjudande till med två dagar kvar på januarifönstret. Denna gång från Spanska Real Betis, och Musonda hoppade på.Han gjorde sin debut den 7:e februari i en match mot Valencia. Resultatet blev 1-0, Musonda imponerade stort och blev vald till matchens spelare. Hans första mål kom veckan efter, i en match mot Deportivo La Coruna och hans prestationer i sin nya klubb denna vår gjorde att lånet förlängdes över nästa säsong.Det stormade ordentligt i Betis tränarstab under denna tid. Pepe Mel, som tränat laget när säsongen drog igång, fick sparken i blöjan av januari och Juan Merino tog över rodret. Bara några månader sena sparkades han och ersattes av Chelseabekantingen Gus Poyet. Och Uruguayaren tycktes aldrig ha något förtroende för Musonda.Efter att säsongen 2016/17 nått halvvägs hade Musonda under Gus Poyet stått för blått åtta framträdanden i Betiströjan och han hade bara fått starta en gång. Detta, i kombination med att Chelsea gjorde sig av med tre spelare under denna vinter (Mikel, Oscar och Ivanovic), gjorde att man beslutade att ta in Charly Musonda i truppen igen och återkallade honom från sitt lån. Även Kenedy och Nathan Aké återkallades i samma veva.Det blev inget spel för Musonda under resterande del av säsongen när Chelsea ångade på mot ligatiteln, men när rådande säsong skulle dra igång var han en av de första av de första som tog plats i Chelseas A-trupp. Med buller och bong presenterades han med ett vettigt lagnummer, tröja nummer 17, och Musonda skulle nu få en chans i Chelsea, på riktigt. Och visst har det blivit lite speltid. Han fick starta Ligacupmatchen mot Nottingham Forrest i september och gjorde där sitt första mål, som han firade vilt. Efter det blev han inbytt i förlustmatchen mot Crystal Palace tidigare i månaden.Talangen ser man, och den går inte att ta miste på, men tyvärr har denna höst återigen bjudit på bistra miner i Musondalägret. Denna gång i form av en instagrampost där han innerligt beskrev sin frustration över utebliven speltid. "You sacrifice, you work hard, harder, you give more than what's expected, and often more than you can, because you love what you do and clearly more than you should. And what do you get back? Literally nothing... done" löd posten som var uppe någon timme innan den togs bort, men då var skadan redan skedd.Musonda fick be om ursäkt till sina lagkamrater och vissa rapporter gjorde gällande att det var det Belgiska landslaget han syftade på, men snedsteget var ändå ett faktum och Conte kritiserade agerandet på en presskonferens. Musonda måste fokusera på planen och inte på sociala medier, menade han.Ikväll kan det vara upp till bevis för den unge belgaren. Instagram har uppdaterats igen, denna gång med Musonda själv iklädd Chelseas tröja nummer 17 under match, vid hörnflaggan på Stamford Bridge med texten "Se you soon", vilket tyder på att han kommer figurera i laguttagningen till ikväll. Vid 21-års ålder tycks spellusten vara på topp och nu är det hög tid att visa alla oss supportrar vad du går för.Mindre snack, mer verkstad är undertecknats råd. Då kan det nog gå vägen. Lycka till.