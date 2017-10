Chelsea - Everton 2-1

En stabil förstahalvlek och en skakig andrahalvlek senare så är Chelsea vidare i Carabao Cup efter att Everton tillslut besegrades med 2-1.

Det blev en riktig överraskning för Chelsea s supportrar när startelvorna släpptes - Danny Drinkwater , som rapporterats ha en bit kvar till att vara spelklar, fick debutera i Chelseatröjan bredvid 17-årige talangen Ampadu. Som väntat fick även Musonda Jr. chansen från start, framför Kenedy på vänsterkanten.Med sin mycket oprövade startelva inleder matchen som väntat ganska avvaktande. Chelsea är nöjda med att rulla bollen inom det egna laget, och Everton är laget som främst får jaga boll. Det dröjer hela 20 minuter innan matchens första halvchans dyker upp, och 5 minuter senare får Chelsea sin första hörna för matchen. Willian väljer att rulla den kort till Musonda Jr. som drar till ett inlägg som ser ut att gå aningen för långt mot bortre delen av straffområdet.Men vad gör det när den extremt spänstige tysken Rüdiger befinner sig där, och hoppandes bakåt lyckas han få till en lobbnick som går över Pickford och in i mål.Chelsea fortsätter att ha kontroll över matchen efter målet, och en 17-årig Ampadu tillsammans med en debuterande Drinkwater har full kontroll över mittfältet under matchens första 40 minuter. I den 43:e minuten är det just mittfältsduon som skapar ett fint omställningsläge när Ampadu vinner bollen och rullar den till Drinkwater som direkt blickar upp och får bollen till Batshuayi. Efter snabbt spel hamnar bollen tillslut hos Zappacosta som drar på ett skott strax innanför målgårdens linjer, men skottet tar dessvärre i utsidan av nätburen.Kort därpå blåser domaren av den första halvleken, och Chelsea går till halvtidsvila i ledning med 1-0.Andra halvleken börjar likt den första, med skillnaden att Evertons spelare börjar känna av att tiden rinner ifrån dem. Detta leder till att bortalaget drar på sig två gula kort inom loppet av 7 minuter - först Davies, och sedan McCarthy.I den 55:e minuter får Everton sitt första skott på mål, och det är ett riktigt farligt läge som uppstår efter att ett inlägg nickats fram till Rooney som helt fri med Caballero, ca 2 meter utanför mållinjen drar till på volley. Caballero har dock hunnit reagera och gör sig stor, och lyckas styra ut bollen till en hörna. Everton får vind i seglet av att man lyckats skapa en chans, och bortalaget fortsätter att anfalla och skapa möjligheter som blir riktigt farliga.Chelsea klarar att stå emot och startar istället ett farligt omställningsläge när Musonda Jr. får bollen, vilket leder till att Jagielka drar på sig Evertons fjärde gula kort när han tacklar ner den unge belgaren. Under samma avblåsning gör Chelsea sitt första byte när debutanten Drinkwater kliver av med 59 minuter spelade, och in kommer Cesc Fabregas . Drinkwater får välförtjänta applåder av hemmapubliken efter en fin debut.I den 65:e minuten visar målskytten Rüdiger sig från sin allra värsta sida när han först ser ut att filma och falla ihop efter en nickduell, och sedan drar på sig ett gult kort när han fult springer in i och tacklar Mirallas. Efterföljande frispark blir mycket farlig, och Caballero får göra en riktig klassräddning.Conte försöker motverka Evertons press och tar in Pedro istället för Musonda Jr., men det är fortsatt bortalaget som skapar lägen framåt och är klart närmare 1-1 än vad Chelsea är 2-0. Batshuayi är dock nära på att utnyttja ett misstag av Everton när han bryter en hemåtpassning, men bollen kommer för långt ifrån honom och det hela slutar med att Batshuayi ganska otäckt glidandes kolliderar med stolpen, men belgaren kan fortsätta spela.Med ca 10 minuter kvar av matchen är inhoppade Lookman nära att kvittera för Everton med ett långskott som tar i ribban, och Chelsea har i detta skede av matchen riktigt svårt att erövra tillbaka bollen från bortalaget. Trots det lyckas man lugna ner matchen och slå av på Evertons tempo, och när Morata kommer in istället för Batshuayi med 6 minuter kvar av ordinarie tid har hemmalaget tagit sig tillbaka in i matchen.Istället för att kapitulera i slutminuterna väljer Willian och Fabregas att bjuda på ett riktigt konstnummer när man vunnit en hörna.Willian dribblar sig framåt efter en kort hörna innan han väggspelar med Fabregas och drar till direkt ur en ganska snäv vinkel, men bollen går stolpe in ochChelsea är ett faktum.Men direkt efter avsparken efteråt skapar Everton drama i slutminuterna när man lyfter upp bollen in i Chelsea straffområde.Chelseas försvarare klarar inte av att få undan bollen, och Calvert-Lewin kan retsamt peta bollen förbi Caballero.Everton hinner dock inte mer än så, då domaren blåser av matchen.till Chelsea, som är vidare i Carabao Cup.Under den första halvleken spelade Chelsea med stor kontroll, och Everton fick inte ens till ett avslut utanför mål. Mittfältsduon Ampadu och Drinkwater imponerade under den första, och man såg ut att ha total kontroll på matchen när man gick till halvtidsvila. Under den andra halvleken visade dock Everton att man inte var redo att kapitulera, och under stora delar var det bortalaget som hade kontrollen över matchen. Trots en hel del farliga lägen lyckades Chelsea dock stå emot, och på stopptid kunde man även stänga matchen (även om Everton gjorde det spännande på nytt direkt efteråt).Allt som allt var det en bra insats av en ovan Chelsea-elva där det inte var många spelare som haft matchminuter med varandra tidigare under säsongen. Ampadu och Drinkwater var spelarna som stack ut allra mest, men även Christensen bör nämnas då han var stabil i försvaret.Caballero; Rüdiger - Christensen - Cahill; Zappacosta - Drinkwater (ut 59’) - Ampadu - Kenedy; Willian - Batshuayi (ut 84’) - Musonda Jr. (ut 69’)Eduardo, Clarke-Salter, Sterling, Fabregas (in 59’), Scott, Pedro (in 69’), Morata (in 84’)RüdigerRüdiger, WillianPickford; Baines - Jagielka - Williams - Kenny; McCarthy (ut 63’) - Baningime - Davies; Mirallas - Rooney - Lennon (ut 73’)Robles, Keane, Holgate, Sigurdsson, Niasse, Calvert-Lewin (in 63’), Lookman (in 73’)Williams, Davies, McCarthy, JagielkaCalvert-Lewin55 % / 45 %7/3 - 8/33 / 5: 14 / 5Neil Swarbrick