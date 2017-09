Chelsea FC – FK Qarabag 6-0 (2-0)

Premiär i Champions League och en promenadseger för Chelsea som gjorde en stabil insats mot Azerbajdzjanska Qarabag. Segersiffrorna blev till slut 6-0 för de engelska mästarna.

Äntligen dags. Champions League . Tisdags- och onsdagskvällar åter högintressanta för Chelsea -supportrar. Härligt!Inför matchen mot Qarabag diskuterades en hel del hur mycket Antonio Conte skulle ”våga” rotera laget. Mästarlaget från Azerbajdzjan hemma på Stamford Bridge lät som ett utmärkt tillfälle till rotation. Och visst blev det en del ändringar i laget, dock kanske inte fullt så många som vissa förutspått.Chans till debut för Willy Caballero var något som många trodde på, men Conte valde att fortsätta låta sitt belgiska ess, Thibaut Courtois , vakta buren. Kanske hängde valet samman med att försvaret ändrades en hel del där Andreas Christensen och Gary Cahill ersatte David Luiz och Antonio Rüdiger. Även på högerkanten gjorde en förändring då sommarens sista värvning, Davide Zappacosta , fick göra sig redo för debut från start. Formeringen av laget ändrades också till den som användes mest frekvent förra säsongen. Två offensiva yttrar, Willian och Pedro, och längst fram i mitten en ensam anfallare, för dagen Michy Batshuayi Startelvan i sin helhet: Thibaut Courtois – Cesar Azpilicueta , Andreas Christensen, Gary Cahill – Davide Zappacosta, N´Golo Kanté, Cesc Fabregas Marcos Alonso – Willian, Michy Batshuayi, PedroMed alla ändringar i startelvan var det en mycket stark bänk med flera spelare som skulle kunna komma in och ändra matchbilden. Willy Caballero, Antonio Rüdiger, David Luiz, Victor Moses , Tiemoué Bakayoko, Eden Hazard När matchklockan tickade upp mot två minuter började nästan domedagsprofetiorna komma. Chelsea inledde skakigt och spelarna såg inte ut att ha koll på vare sig sina egna positioner eller medspelarnas. Känslan av att detta skulle bli en jobbig kväll förbyttes dock ganska omgående av en bra känsla då Chelsea tog tag i bollen, rullade runt, skapade skottlägen, skapade hörnor och i den femte minuten tryckte in. Efter en kort hörna från höger rullade Willian in bollen till Pedro som drog till direkt med ett välplacerat skott.Matchen rullade vidare och även om Qarabag fick ha en del boll var det Chelsea som var det farligare laget. Willian och Batshuayi hade båda chanser, men fick inte till avsluten riktigt. Efter femton minuter gjorde Cahill precis som i ligapremiären, en tuff satsning på offensiv planhalva. Den grekiske domaren nöjde sig dock med att visa Chelseas kapten det gula kortet.En halvtimme in i matchen skulle Davide Zappacosta presentera sig på allvar för Stamford Bridge. Långt ned på egen planhalva fick han bollen av Courtois och satte av längs högerkanten. Passerade en Qarabag-spelare och om tanken sedan var inlägg eller avslut låter vi vara osagt. Bollen seglade i alla fall förbi Ibrahim Sehic och in i nätet,Chelsea. Några minuter efter målet var Zappacosta nära att dubbla sin målskörd, men fick se sitt avslut gå strax utanför.Chelsea hade kontroll på tillställningen till halvlekens slut och det vi väntade på var när Batshuayi eller hete Marcos Alonso skulle få till ett riktigt avslut och skriva in sitt namn i målprotokollet.Chelsea fortsatte att kontrollera matchen när den andra halvleken blåstes igång. Att Chelsea var ett par nummer större syntes alltmer tydligt. Efter en misslyckad hockeytackling från Haitis bidrag till Qarabags startelva fick Chelsea en frispark som förvaltades på bästa sätt. Willian petade bollen till Fabregas som väntade, väntade och väntade innan han skickade in bollen mot en framstörtande Azpilicueta som nickade in sitt första Champions League-mål,. Om matchen inte kändes avgjord redan innan så var det definitivt spiken i kistan.Det skulle dock komma mer från Chelsea. Conte bytte in Hazard och Bakayoko och Chelsea fortsatte dominera. Nära 4-0 när Willian prickade ribban, men målet skulle komma med tjugo minuter kvar att spela. Flipperspel i Qarabags straffområde slutade med att bollen hamnade framför Bakayoko som sattetill Chelsea. Fem minuter senare rasslade det i nätet igen då Batshuayi äntligen fick till avslutet och placerade infint framspelad av Bakayoko.Innan slutsignalen ljöd hann Chelsea med att göraefter att Zappacosta krigat till sig bollen och hittat in till Batshuayi som med hjälp av en försvarare fick in bollen i mål. Bortalaget försökte trots det hopplösa läget under slutet att få in en reducering, men siktet var inte rätt inställt och Courtois kunde hålla nollan.Chelsea gjorde vad alla väntat. Segern var komfortabel och tveklös och Chelsea fick den start man önskade när Champions League drog igång. Kanske blev segern väl stor, men samtidigt speglade siffrorna matchbilden. Qarabag har en del att fundera på, men matcherna i Azerbajdzjan kommer säkert kunna ställa till en del för åtminstone något av de övriga lagen i gruppen.Mer positivt från matchen var att Conte fick rotera laget en del. Det syntes också tydligt hur spelsugen Willian var och hur målsugen Batshuayi var. Willian hade flera fina toucher och Batshuayi fick till slut till det. Summa summarum, stabilt!Courtois - Azpilicueta (Rudiger 74), Christensen, Cahill (c) - Zappacosta, Kante (Bakayoko 63), Fabregas, Alonso - Willian, Batshuayi, Pedro (Hazard 58)Caballero, David Luiz, Moses, MorataPedro 5, Zappacosta 30, Azpilicueta 55, Bakayoko 71, Batshuayi 76, självmål 82Cahill 16Sehic - Medvedev, Huseynov, Sadygov (c) (Madatov 70) Rzezniczak - Garayev (Diniyev 70) - Guerrier, Michel, Almeida, Henrique (Elyounoussi 77) - NdlovuKanibolotskiy, Amirguliyev, Ismayilov, YunuszadaTasos Sidiropoulos41 150