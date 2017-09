Chelsea - Nottingham Forest 5-1

Chelsea fick möjligheten att lufta en hel del talanger, och talangerna visade att man är redo att ta chansen när den ges. Chelsea kunde besegra Nottingham Forest enkelt, och det var många spelare som gav sig själva en stark chans att slå sig in i startelvan.

Conte hade lovat att en del spelare som inte spelat så mycket under säsongen skulle få chansen mot Nottingham Forest, och det visade sig bli hela nio ändringar från startelvan mot Arsenal i söndags. Trots det blir det en mycket stark startelva från Chelsea , vilket visar att den där bredden som förra säsongen ansågs vara så svag faktiskt ser mycket bra ut denna säsong.Chelsea ganska ovana startelva inleder faktiskt matchen riktigt svagt, och under de första fem minuterna är det bortalaget från The Championship som ser ut att ta kommando över matchen. När klockan väl passerat fem minuter ser dock inledningsnerverna ut att lägga sig för Chelseaspelarna, och man börjar att leta sig in i matchen allt mer.Detta leder till att Rüdiger får bollen en bra bit utanför offensivt straffområde i den 13:e minuten, varpå han slår en superb krossboll över straffområdet till en framstörtande Kenedy som enkelt placerar in bollen på volley.Chelsea nöjer sig dock inte där, utan endast sex minuter senare anfaller man igen. Anfallet ser dock ut att rinna ut i sanden, men en fin brytning av Fabregas gör att Hazard återfår bollen utanför offensivt straffområde.Hazard tittar upp och ser Batshuayi, varpå den ena belgaren spelar fram den andre som kan rulla bollen i mål.Efter 2-0 målet ser matchen ut att lugna ner sig avsevärt, och det ser länge ut som att Chelsea mest vill spela av den första halvleken. Men i den 40:e minuten visar Chelsea att man inte är klara än. Efter ett blockerat inlägg spelar Zappacosta istället bollen till Fabregas, som tittar upp och briljant spelare fram bollen till Musonda Jr som får yta inne i straffområdet.Musonda Jr väljer att gå på avslut, och med ett distinkt avslut (som målvakten förvisso kanske borde ha tagit) borrar den unge belgaren in bollen i buren. Glädjen är total hos debutanten, ochär ett faktum.Precis innan första halvlek är över är Chelsea nära att göra 4-0 genom Musonda Jr igen, efter ännu en briljant framspelning av Fabregas, men bollen rullar precis utanför och domaren blåser av för 15 minuters vila.Även i inledningen av den andra halvleken är det Nottingham som tar kommandot, och bortalaget är nära att reducera redan i den andra minuten efter visst strul mellan Caballero och Rüdiger i straffområdet. Chelsea replikerar dock omgående, och Hazard lyckas trixa sig fram och avlossar ett mycket fint skott som går i stolpen.Men Hazards trixande slutar inte där, och några minuter senare löper den magiske lille belgaren i djupled och vrider totalt bort Nottinghams målvakt och får ett i stort sett öppet mål.Men istället för att avsluta själv rullar Hazard bollen osjälviskt till Batshuayi som enkelt får rulla in sitt andra mål för kvällen.Direkt därpå kommer en mycket trevligt överraskning när 17-årige Ethan Ampadu som värvades från Exeter City i somras får bytas in istället för Fabregas, och därmed göra sin debut i Chelseatröjan. 17-åringens första aktion på planen blir aningen snöplig när han med en, förvisso regelrätt, tackling direkt skadar en Nottingham-spelare och gör att matchen får ett längre avbrott. Men det är ändå en trevlig och oväntad överraskning för Chelseas supportrar att få se en ny talang på planen.I den 71:a minuten är det dags för ännu en ung Chelseatalang att få visa upp sig, när Jake Clarke-Salter blir inbytt istället för Andreas Christensen . Kort därpå får även unge Dujon Sterling göra debut när han ersätter Zappacosta.Än en gång ser det under en lång period ut som Chelsea endast vill spela av matchen, men med mindre än fem minuter kvar av ordinarie tid slås en ny briljant krossboll av Rüdiger till Kenedy.Kenedy plockar ner bollen och drar på ett kanonskott som tar i ribban och studsar på Batshuayi som inte ens hinner reagera, men vad gör det när bollen studsar på belgaren in i mål. Ett märkligt sätt att fullborda sitt första hattrick, men ett hattrick är det oavsett.Med matchens allra sista spark får Nottingham Forest göra ett tröstmål efter mycket fint spel av bortalaget, och bortasupportrarna får jubla innan lagen kliver av planen.slutar därmed matchen.Chelsea såg aningen skakiga ut inledningsvis, men man återhämtade sig snabbt. Efter 1-0 målet fanns det bara ett lag på planen, och Chelsea kunde utan större ansträngning dominera matchen mot laget från The Championship. Conte och Chelsea har väldigt mycket positivt att ta med sig från denna match, framförallt i och med att man visade att det verkligen finns både bredd och djup i den nuvarande truppen. Charly Musonda Jr visade att han verkligen är en kandidat för startelvan, och både Rüdiger och Christensen gjorde mycket stabila insatser i backlinjen överlag. Rüdiger visade även att han kan bjuda på mycket i det offensiva spelet, framförallt i form av fina krossbollar. Ynglingarna Sterling och Ampadu fick båda göra sina debuter i Chelseatröjan, och någonting säger mig att vi kommer få mycket mer att skriva om framförallt den hårfagre Ampadu, som trots sina 17 år såg mycket lugn och säker ut på planen. Även Clarke-Salter fick göra sitt andra inhopp i Chelseatröjan, och man visar gamlingarna att det finns många ungtuppar som är redo att ta steget till A-laget när chansen ges. Allt som allt är det ett mycket fint inträde av Chelsea i Carabao Cup!Caballero; Rüdiger - Christensen (ut 71’) - Cahill; Zappacosta (ut 74') - Bakayoko - Fabregas (ut 56’) - Kenedy; Musonda Jr - Batshuayi - HazardEduardo, Clarke-Salter (in 71’), Sterling (in 74'), Ampadu (in 56’), Willian, Moses, MorataKenedy, Batshuayi x3, Musonda JrHenderson; Dowell (ut 74’) - Fox (ut 59’) - Mancienne - Lichaj; Worrall - Hobbs; Cummings - Bouchalakis - Walker (ut 65’); OsbornSmith, Carayol, Darikwa (in 59’), McKay, Vellios, Clough (in 74’), Brereton (in 65’)HobbsDarikwa66 % / 34 %16/9 - 15/39 / 37 / 13Chris Kavanagh