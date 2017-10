Chelsea – Roma 3-3 (2-1)

Chelsea tog en tvåmålsledning, Roma kom tillbaka och förbi innan Chelsea till slut ordnade en poäng i en underhållande Champions League-drabbning på Stamford Bridge.

Stämningen var god i sydvästra London när avspark närmade sig, och i och med den mållösa matchen mellan Qarabag och Atletico Madrid tidigare under eftermiddagen skulle såväl Chelsea som Roma ligga topp 2 i grupp C efter tre spelade omgångar.



Morata tillbaka

Det spekulerades en del inför matchen om Antonio Conte skulle låta Alvaro Morata starta igen efter en oväntat snabb rehabilitering från den skada han ådrog sig mot Manchester City den 30 september. När startelvan presenterades en timme innan avspark stod det klart att Conte valt att spela Morata från start.



Nästa spekulationsämne inför matchen handlade om Chelseas mittfält. Ett tunt sådant när såväl N´Golo Kanté och Danny Drinkwater finns på skadelistan och duon Tiemoué Bakayoko och Cesc Fabregas kan kännas aningen svag defensivt mot starkt motstånd. Skulle lösningen vara att David Luiz tog steget upp på mittfältet? Svaret blev JA. Upp med David Luiz och in med Andreas Christensen som gjort en stark höst.



Startelvan i sin helhet blev stark och förväntad: Thibaut Courtois – Gary Cahill, Andreas Christensen, Cesar Azpilicueta – Marcos Alonso, Tiemoué Bakayoko, David Luiz, Cesc Fabregas, Davide Zappacosta – Eden Hazard, Alvaro Morata



Bortalaget ställde också upp med en stark startelva där ett varningens finger naturligtvis höjdes för Edin Dzeko inför matchen. Den förre Manchester City anfallaren som vet hur man gör mål på de brittiska öarna. Överraskningar i startelvan var Maxime Gonalons och unge Gerson. På bänken hittades bland andra Stephan El Shaaraway som var ett osäkert kort inför matchen, men till slut fanns med som en möjlig joker.



SHOOOOOOT!

Vitklädda Roma inledde matchen med hög press och stressade Chelsea omgående till misstag. En matchsituation som kändes igen från Chelseas två senaste matcher. Diego Perotti skapade ett fint läge, men fick se sitt avslut gå strax över.



Efter tio minuters spel fick David Luiz bollen rättvänd på offensiv planhalva och från läktarna hördes ”SHOOOT”. Bönen hörsammades inte då David Luiz istället slog en passning där en Romaspelare dock kom emellan. Bollen studsade dock ut till David Luiz på nytt och denna gång gjorde han som supportrarna tidigare önskat. Med en välplacerad bredsida skruvade han in 1-0 till Chelsea. Ett vackert avslut.



Roma fortsatte efter målet vara det något bättre laget, men Chelsea oroade med snabba omställningar på Hazard och Morata. Efter en halvtimme var en kvittering nära när Radja Nainggolan fick fritt läge, men Courtois kunde avstyra med en fin parad.



Het avslutning

Roma ökade trycket för en kvittering, men istället skulle nästa mål komma i nätmaskorna bakom Alisson. En kontring genom Morata och Hazard där Moratas skott styrdes till en framstörtande Hazard som kunde placera in 2-0. Ett mål som inte kändes helt rättvist just då men samtidigt var resultatet av flera vassa kontringar.



Lyckan för Chelsea varade dock inte särskilt länge. Bara tre minuter efter Hazards mål fick Aleksandar Kolarov vandra igenom enkelt och när avslutet styrdes på Christensens tå stod Courtois utan chans. Reducering 2-1 och ett mål med vissa likheter med Crystal Palaces segermål i lördags. Då liksom nu kunde motståndare ta sig förbi Azpilicueta lite för enkelt och sedan avsluta distinkt.



Chelsea flyttade under slutminuterna av den första halvleken fram och var inte långt ifrån ett tredje mål, men avslutningen blev mållös och resultatet var 2-1 när domaren satte pipan i munnen och förkunnade att den första halvleken var över. En halvlek där Roma ägde mest boll men Chelsea kontrade vasst.



Mer och mer Roma

Den andra halvleken skulle komma att handla en hel del om Roma. Italienarna fortsatte spela riktigt bra fotboll och oroade Chelsea vid flera tillfällen. Drygt tio minuter in i halvleken satte David Luiz fart, men när Morata ”tog bollen” fick vi se en mycket upprörd brasilianare som i samma situation också byttes ut mot Pedro.



I matchens 64:e minut bjöd Roma och Dzeko på en delikatess när han på volley drog till direkt på Federico Fazios svepande långboll. Courtois hann inte få upp händerna och hindra anfallaren att göra sitt första mål mot Chelsea, 2-2. Ett par minuter efter målet fick Pedro ett liknande läge, men hans träff var inte lika vass som Dzekos och ställningen förblev oförändrad.



När Chelsea tidigare gjorde 2-0 kändes matchen ändå som Chelseas. I den 70:e minuten blåstes den känslan bort på riktigt. Edin Dzeko satte huvudet till på Kolarovs fina frispark och Roma hade vänt tvåmålsunderläge till ledning. 2-3 och mer huvudbry för Conte och Chelsea efter två raka ligaförluster.



Hopp och förtvivlan

Hade någon väntat sig detta? Varken att Chelsea skulle tappa en 2-0 ledning eller att vi skulle få se fem mål var särskilt väntat. Mer skulle dock komma och i 75:e minuten var det dags för mål nummer sex för dagen när Hazard slog till för andra gången denna kväll när bollen smet in vid stolpen, 3-3 och Chelsea var tillbaka.



Avslutningen bjöd sedan på fler chanser åt båda håll och samtidigt som man önskade ett fjärde mål för sitt lag var oron hög att det istället skulle komma ett fjärde mål åt andra hållet. Dzeko var nära ett hat trick. Antonio Rüdiger som bytts in var nära att nicka in ett mål mot sina gamla lagkamrater. Willian fick nästan med sig bollen efter att ha fått den på sig.



Avslutningen var het och båda lagen jagade ett segermål. Ett segermål som dock aldrig skulle komma. Klockan tickade förbi 94 minuter innan slutsignalen ljöd. Delad poäng i en match som bjöd på en hel del fotbollsunderhållning. Rättvist till slut även om Roma dominerade stora delar av matchen. En delad poäng som innebär att Chelsea behåller ledningen i gruppen två poäng för Roma och ytterligare tre före Atletico Madrid.





Matchstatistik från chelseafc.com



Chelsea (3-5-2): Courtois - Azpilicueta, Christensen, Cahill (c) - Zappacosta (Rüdiger 77), Fabregar, David Luiz (Pedro 57). Bakayoko, Alonso - Hazard (Willian 80), Morata

Oanvända avbytare: Caballero, Kenedy, Scott, Batshuayi

Mål: David Luiz 11, Hazard 37, 75

Varning: Bakayoko 69



Roma (4-3-3): Becker - Peres, Fazio, Jesus, Kolarov - Nainggolan (c), Gonalons, Strootman (Florenzi 83), Gerson (Pellegrini 73) - Dzeko, Perotti (El Shaarawy 88)

Oanvända avbytare: Skorupski, Moreno, De Rossi, Under

Mål: Kolarov 40, Dzeko 64, 70



Domare: Damir Skomina

Publik: 41 105