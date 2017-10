Chelseaspelare klara för VM

Gary Cahill var en av flera Chelseaspelare som hjälpte sina lag att säkra en plats i VM 2018.

VM-kval runt om i världen rullar vidare och flera Chelsea spelare har varit i farten de senaste dagarna.England med Gary Cahill i startelvan behövde en poäng hemma mot Slovenien för att säkra en plats i Ryssland nästa sommar. Matchen var mållös länge ända tills slutminuterna då Harry Kane skickade bollen i när och med slutresultatet 1-0 är England alltså klara för VM. Cahill spelade hela matchen och hjälpte sitt lag att stå emot Slovenien som fick lämna planen mållösa.Antonio Rüdiger satt på bänken när Tyskland också säkrade en plats i VM via 3-1 borta mot Nordirland. Nordirland har ändå säkrat andraplatsen i gruppen där ett play off är att vänta, kanske med Sverige som motståndare.Ett lag som var väldigt nöjda efter torsdagen var Danmark. Andreas Christensen såg matchen från bänken och fick jubla åt en 1-0 seger mot Montenegro. Just Montenegro är laget som kan utmana Danmark om andraplatsen i gruppen. Gruppen avslutas idag där Rumänien väntar för Christensens Danmark.Willian byttes in i den andra halvleken när Brasilien kämpade i den tunna luften i Bolivia. Matchen förblev mållös och Brasilien har säkrat segern i den sydamerikanska kvalgruppen och kan därmed börja förbereda sig för VM.Även Spanien är klara för VM efter en stabil 3-0 seger hemma mot Albanien. Cesar Azpilicueta och Pedro såg båda matchen från bänken vilket kan ses som positivt med Chelseaögon då de båda fick vila.Laget som kunde utmana Spanien i grupp G var Italien, men efter bara 1-1 mot Makedonien står det klart att Italien slutar tvåa i gruppen. Deadline day-förvärvet Davide Zappacosta spelade hela matchen på högerkanten för Italien.I jämna grupp D tog Wales, med unge Ethan Ampadu på bänken, en viktig seger mot Georgien. Wales skuggar nu Serbien med en poäng mindre, samtidigt som Irland bara är en poäng efter Wales. I sista omgången ställs Serbien mot Georgien medan Wales tar emot Irland i en het drabbning om vilket lag som definitivt kommer missa VM.Jämnt är det också i grupp I där Mario Pasalic byttes in sent för Kroatien. Tyvärr för Pasalic och Kroatien fick man se Finland kvittera i slutminuten och man ligger nu tvåa i gruppen med 17 poäng, lika många som Ukraina och två färre än Island som har ett gyllene läge att ta hem gruppen via seger mot Kosovo i sista omgången där jagande Ukraina och Kroatien ställs mot varandra.Nigeria med Victor Moses i startelvan tog en viktig 1-0 seger mot Zambia och säkrade därmed avancemanget till VM. Moses gjorde en bra insats och var inblandad i mycket av Nigerias offensiv. Med tio minuter kvar av matchen byttes Ola Aina in och hjälpte laget stå emot Zambias sista försök att nå kvittering.Från Frankrike möttes vi av tråkiga nyheter då N´Golo Kanté tvingades till ett tidigt byte med en skada som kan innebära lång frånvaro från spel. Frankrike besegrade ändå Bulgarien med 1-0 och behåller greppet i grupp A.Trevligare nyheter från grupp H där Belgien vann med 4-3 mot Bosnien och Michy Batshuayi fick skriva in sig i målprotokollet. Tillsammans med Eden Hazard och Thibaut Courtois spelade anfallaren hela matchen och har nu en för laget betydelselös match mot Cypern kvar.