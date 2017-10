Chelseaspelare på landslagsuppdrag

Ännu ett landslagsuppehåll stundar, men någon ledighet blir det inte tal om då merparten av Chelseas spelartrupp beger sig på landslagssamlingar runt om i världen.

Dessa landslagsuppehåll... När Premier League äntligen kommit igång och matcherna avlöser varandra så stoppas det åter upp för VM-kval. Denna gång passar det kanske Chelsea ganska bra ändå med en tuff vecka i bagaget och en tuff skada på Alvaro Morata i senaste matchen mot Manchester C ity.Vilka Chelseaspelare är det då som beger sig till sina hemländers landslagssamlingar?ochgör sig alla redo för matcher mot Bosnien och Cypern. Platsen till nästa sommars VM har dock Belgien redan säkrat så kanske kommer Robert Martinez att rotera lite i truppen, vilket skulle kunna ge välbehövlig vila till Hazard och Courtois.Även Brasilien är klara för VM-slutspelet och matcherna mot Bolivia och Chile blir alltså inte alltför viktiga föroch hans lagkamrater. Chile kan dock ha mer att spela för då de är inblandad i en tät strid om de sista platserna till VM.och hans Danmark ställs inför en tuff uppgift där Montenegro och Rumänien ska spelas mot. Danmark (16 p) skuggar Polen (19 p) och Montenegro (16p) och torsdagens match mot Montenegro kan bli avgörande.är i vanlig ordning uttagen till Englands landslagstrupp. För att säkra en plats i VM-slutspelet behövs en seger och de som ska försöka hindra det är Slovenien och Litauen. Då England leder grupp F med fem poäng kan två förluster även räcka, men med en seger mot Slovenien behöver man inte bry sig om andra lags resultat.Grupp A följs med stort intresse av många svenskar då Sverige jagar Frankrike i toppen samtidigt som man jagas av Holland. För Chelsea-supportrars del är det naturligtvissom kommer följas när Frankrike jagar gruppsegern och ställs mot Bulgarien och Vitryssland i de avslutande omgångarna.Tyskland har åtta raka vinster, men har ändå inte säkrat avancemanget då även Nordirland spelat bra. Förär det först Nordirland som står på spelschemat och i avslutningen väntar Azerbajdzjan. En poäng kommer sannolikt vara tillräckligt för att säkra avancemang.och utlånadeär uttagna i Nigerias trupp när avancemanget ska säkras genom minst en poäng i lördagens möte hemma mot Zambia.Alvaro Morata saknas på grund av skada, menochär båda uttagna när Spanien ska hålla Italien bakom sig i grupp G. För motståndet står Albanien och Israel och det lutar åt att Spanien får rikta in sig på en sommar i Ryssland 2018.och hans Italien får därmed rikta in sig på andraplatsen bakom Spanien och därmed förbereda sig på ett Play Off. I senaste matchen mot Israel byttes Zappacosta in i början av den andra halvleken och han hoppas nu på mer speltid.Det ser mörkt ut föroch hans Holland. Vitryssland ska först besegras innan en avgörande match hemma mot Sverige där målskillnad kan komma att avgöra vilket lag som tar andraplatsen i gruppen.Utlånadeär uttagen till Kroatiens matcher mot Finland och Ukraina. Gruppen är jämn med Kroatien (16 p) i topp skuggade av Island (16 p), Turkiet (14 p) och Ukraina (14 p).Ungeär på nytt uttagen till Wales trupp när laget ska försöka hålla Irland bakom sig i grupp D. För motståndet i avslutningen står Georgien och just Irland.Fulhamlånetär uttagen till Tjeckiens trupp när grupp C ska avgöras. För Tjeckiens del är det dock redan kört att nå VM nästa sommar så man får försöka rikta in sig på att göra en bra avslutning mot Azerbajdzjan och San Marino.Förutom alla dessa Chelseaspelare är en rad spelare uttagna till U-landslagssamlingar där EM-kval och vänskapsmatcher ska spelas. Fikayo Tomori , Ruben Loftus-Cheek och Tammy Abraham – Cole Dasilva– Danilo Pantic– Jay Dasilva och Ike Ugbo– Reece James, Trevoh Chalobah, Mason Mount och Dujon Sterling– Marcin Bulka– Joseph Colley– Juan Castillo– Jon Panzo, Conor Gallagher, Marc Guehi, George McEachran och Callum Hudson-OdoiEn hel del Chelseaspelare att följa alltså, och kanske kan det bota viss abstinens som annars kan uppstå då det är långt till nästa Chelseamatch.Källa: chelseafc.com