Ethan Ampadu, Chelseas nästa storstjärna?

Chelseas akademi har varit en av de mest framgångsrika i Europa de senaste åren, men ändå har inte många spelare tagit steget från akademin till A-laget på riktigt. Nu så knackar flertalet spelare på dörren på riktigt, där en av dessa är en 17 år gammal mittfältare med en frisyr som för tankarna till en viss brasiliansk mittback.

När Chelsea häromsistens mötte Nottingham Forest i den engelska ligacupen så var detta nog för de flesta i Chelsea-truppen en match som vilken annan, kanske till och med en match att stå över och vila sig för. Men för andra så var det den hittills största matchen i deras karriär. Vi fick se en Charly Musonda som i sin debut både gjorde mål och imponerade spelmässigt, in kom också den egna talangen Dujon Sterling (inte släkt med Raheem). En spelare som också fick komma in är en ung walesisk talang som nyligen kom till klubben, där det första han gjorde efter att ha blivit inbytt var att smälla på ordentligt i en närkamp. Ethan Ampadu hade presenterat sig för första gången för publiken på Stamford Bridge.



Ethan Ampadu kom till Chelsea från Exeter City under sommaren, då blått 16 år gammal. Dagen han fyllde 17 så skrev han på sitt första professionella kontrakt med Chelsea och bara någon dag efter det så fick han göra debut för A-laget. Ethan är född i Devon och gjorde sin debut för Exeter City i en ligacup-match mot Brentford i augusti förra året, då bara 15 år och tio månader gammal och klubbens yngsta spelare någonsin. Under säsongen så gjorde han 13 framträdanden där han framförallt spelade som mittback, men normalt sett så är Ethan en defensiv mittfältare.



Efter sin ligadebut så beskrev hans dåvarande tränare Paul Tisdale honom som att han spelade som en 35-åring, inte som någon som inte ens fyllt 16. Steve Perryman, klubbens sportchef, beskrev honom som en ödmjuk ung man som visste sin plats på planen och som alltid levererade. ”What more do you want?”



Efter en säsong i Exters A-lag så lämnade han klubben för Chelsea under sommaren, efter konkurrens från främst Arsenal, Liverpool och Manchester United. Framförallt Arsenal har tidigare varit ett hett tips för var Ampadu skulle hamna, i och med att hans far är tränare för klubbens U18-lag. Men den första juli så skrev Ethan Ampadu på för Chelsea, där övergångens prislapp fortfarande diskuteras mellan klubbarna. Det verkar dock som om det är mer rimligt att prislappen kommer att bestämmas av en domstol framöver.



Det är inte bara Chelsea som gett den unge Ethan chansen att visa vad han går för, under hösten så har han varit uttagen till Wales landslag vid flera tillfällen. Det är dock inte endast det walesiska landslaget som han är tillgänglig för, även det engelska, ghanans samt det irländska landslaget har varit möjliga destinationer för Ethan att spela för. Dock så föll valet på hans moders Wales till slut. Redan i maj i år så blev Ampadu uttagen till landslaget inför sommarens mästerskap. Wales förbundskapten Chris Coleman beskrev då Ampadu som en spelare som förtjänade att vara med i landslaget, en spelare som var kapabel att spela med landslaget. ”He’s a young player with a fantastic attitude.”



Så det är alltså inte bara Antonio Conte som imponerats av den unga Ethan Ampadu på sistone. Efter att ha imponerat på den italienska tränaren under träningspassen med A-laget och matcherna med Chelseas ungdomslag så fick han alltså chansen att hoppa in i matchen mot Nottingham Forest, där det första han gjorde var att gå in ordentligt i en närkamp med en betydligt mer rutinerad spelare än sig själv. Resterande del av matchen såg han ut som han hade spelat på det där mittfältet i flera år, säker med bollen och inga tecken på nerver. Som nyligen fylld 17 år så har han onekligen framtiden för sig, om Chelsea bara kan förvalta den talangen som finns hos Ethan Ampadu så kanske det är han som är Chelseas nästa stora världsstjärna på mittfältet.



Källor: Daily Mail, We Ain’t Got No History

