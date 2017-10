Inför: Bournemouth – Chelsea

Ett litet uppsving i formen har gett Chelsea arbetsro när man nu ska plocka tre nya poäng på sydkusten.

AFC Bournemouth

Chelsea

Chelseatipset!

Arbetsro. Det är nog ändå det vi får kalla det Conte och hans mannar har skaffat sig efter först förra helgens vinst mot Watford , och den efterföljande viktorian i veckans Carabao Cup mot Everton . Det är inte de mest meriterande segrarna, men ändå segrar som gör att Chelsea hänger med i racet kring både Premier League och ligacupen. Manchester C ity har snott åt sig ett nio poängs försprång, och med nuvarande form finns det inget som talar för att Guardiolas mannar kommer tappa, så det gäller för Chelsea att försöka haka på och inte utöka avståndet ytterligare. Det första uppdraget i den uppgiften blir alltså Bournemouth på Dean Court på lördagens sena avsparkstid.Sen Eddie Howe tog upp ”the Cherries” till den högsta divisionen för första gången i klubbens historia inför säsongen 2014/2015 har lagen hunnit spela fyra matcher, och det har oftast gått till Chelseas favör. Det första mötet på Stamford Bridge slutade dock med den säsongens kanske största knall när den dåvarande nykomlingen alltså lyckades sänka Chelsea (0-1) och trycka ner José Mourinho allt längre i den avgrund som tillslut skulle leda till hans avsked. Sedan dess har det varit betydligt bekvämare för Chelsea, tre raka segrar och 10-2 i målskillnad, vara sju av dessa gjorts på Dean Court. Ny seger att vänta?Ända sedan klubben gick upp har man mer eller mindre varit nederlagstippade, men genom att tillskillnad från många andra Premier League-klubbar jobba på lång sikt och ständigt backa sin tränare har man uppnått det som kan kallas för någon slags kontinuitet. Första året överlevde man knappt genom en 16:e plats och 42 poäng, medan man förra säsongen slog hål på myten om ”det svåra andra året” genom en inspirerande säsong där man tillslut kunde konstatera sig liggandes på den övre halvan och en niondeplats, bekväma 12 poäng ner till sträcket.En del i Bournemouths framgång har varit smarta aktioner på övergångsmarknaden. En tydlig profil på många av nyförvärven har dels gett unga talanger så som Jordon Ibe från Liverpool och Nathan Aké från Chelsea, dels erfarna gamla rävar som Jermain Defoe och Asmir Begovic. Inför året lastade man alltså över hela övergångsbudgeten på dryga 30 miljoner pund till London och Chelsea för just Aké och Begovic, medan Defoe plockades på fri transfer från nyrelegerade Sunderland Dessa aktioner var givetvis tänkta att stärka Bournemouth ytterligare, men säsongsinledning har inte riktigt gått enligt planerna. Ett tufft schema blandat med lite otur har en stor del i detta, vilket exempelvis hemmamatchen mot Manchester City symboliserar, där man stretade emot länge för att i den sjätte övertidsminuten släppa in ett blytungt 1-2 mål. Den matchen råkade undertecknad se, och det bestående intrycket var att Bournemouth inte är ett lag som lägger ner sig ned med händer framför huvudet på sin hemmaplan, utan man försöker stå upp och spela sin egen fotboll. Naivt eller modigt? Det återstår att se. Sju poäng på den inledande nio omgångarna har det hur som helst blivit, och senast tog man en tung seger borta på Britannia Stadium mot Stoke (1-2).Eddie Howe brukar rotera ganska friskt, så att förutspå en startelva är inte helt lätt. Begovic lär vakta buren, och framför honom brukar Smith, Francis, Aké och Daniels rada upp sig i en fyrbackslinje. Sedan blir det svårare. Cook och Surman brukar florera på det centrala mittfältet, men även Gosling och Arter har fått flitigt med speltid. På kanterna gör Ibe och Stanislas det bra, medan Lys Mousset , Ben Afobe, Jermain Defoe och Joshua King samsats om de två platserna där fram. King står dock som skadad inför matchen, och Defoe som tveksam, så en möjlig startelva blir således:Bournemouth (4-4-1-1): Asmir Begovic; Adam Smith Simon Francis , Nathan Aké, Charlie Daniels ; Jordon Ibe, Steve Cook , Andy Surman, Junior Stanislas ; Lys Mousset; Ben AfobeEn vecka som har en känts som en enda lång lättnadens suck. Vid ställningen 1-2 hemma mot Watford förra helgen känns det som en rejäl storm höll på att blåsa upp, men en rejäl slutforcering och några lyckade byten gjorde att den kunde undvikas. Av bara farten besegrade en reservbetonad elva sedan Everton i veckan, vilket trots att det var reserverna lär ge hela truppen ytterligare självförtroende. Chelsea har en tung period bakom sig med förluster mot både Manchester City och Crystal Palace i ligan, samt tappade poäng hemma mot Roma i Champions League . Det är mycket nu, och frågan är om Chelsea orkar.Frågetecken finns som sagt kring huruvida truppen faktiskt är anpassad till att slåss på flera fronter, och efter de inledande två månaderna av säsongen kan vi konstatera att: nej, det är den inte. Skador på nyckelspelare som Alvaro Morata och N’Golo Kanté har fått kosta alldeles för mycket, och flera av de ordinarie spelarna har till och från sett trötta och slitna ut. Chelsea har arbete att göra framöver, både på plan och utanför.I veckans vinst mot Everton luftades som sagt reserverna, och även ifall det gav en hel del fina insatser lär det inte påverka Antonio Contes laguttagning inför lördagens match alltför mycket. I backlinjen har Christensen och Rudiger sett stabilare ut än sina kollegor, men Azpilicueta, Luiz och Cahill lär starta. Zappacosta ser spännande ut och skulle kunna få chansen till höger, förutsatt att inte just Christensen eller Rudiger kommer in och Azpilicueta flyttas ut. Alonso är given till vänster, likaså Fabregas och Bakayoko på mitten, även ifall det ska sägas att det är på det centrala mittfältet mycket av felen de senaste veckorna har begåtts. Pedro och Hazard flankerar troligtvis Morata, även ifall Batshuayi står och bankar på dörren till startelvan. N’Golo Kanté och Victor Moses är skadade. En trolig startelva:Chelsea (3-4-2-1): Thibaut Courtois David Luiz , Gary Cahill; Davide Zappacosta , Tiemoué Bakayoko, Cesc Fabregas , Marco Alonso; Pedro, Eden Hazard ; Alvaro MorataChelsea har haft det enkelt mot Bournemouth tidigare, och även ifall det egentligen inte säger så mycket kan vi i alla fall hoppas på att så blir fallet igen. Chelsea är inne i en tuff period och att därför bara få städa av en trepoängare hade varit betydelsefullt. Bournemouth lär dock köra på precis som förutspått ovan, och skulle man få in och boll och få igång publiken kan Chelsea få det svettigt. Att avvakta något i inledning skulle därför kunna vara klokt, för att sedan flytta upp positionerna och försöka få tag i ett ledningsmål. Ett sådant och Chelsea ska kunna manövrera ut Bournemouth relativt smärtfritt.Defensiven oroar dock och det är inte sedan i slutet på september Chelsea höll en nolla. Att Fabregas och Bakayoko till slut får ordning på det centrala mittfältet är därför önskvärt, för fortsätter motståndarna ta sig igenom där lär målen fortsätta flyga in. Pedro får gärna fortsätta med formen från förra helgen, och Hazard likaså, medan Morata behöver hitta tillbaka till målstimmet.- Domare är Craig Pawson.- Matchen visas på lördag 18.30 på Viasat Sport Premium och Viaplay.- Glöm inte