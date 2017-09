Inför: Chelsea - Nottingham Forest

Engelska ligacupen, eller Carabao Cup som den numera heter, fortsätter i veckan, och det är nu dags för Chelsea och övriga större klubbar att ansluta till turneringen. I sin första match ställs Chelsea mot Nottingham Forest.

Engelska ligacupen, som tidigare officiellt har hetat till exempel Rumbelows Cup, Milk Cup och Coca-Cola Cup, kallas alltså från och med denna säsong, säsongen 2017/18, Carabao Cup. Trots det nya, spännande (???) namnet är det alltså samma turnering som tidigare, som går ut på att 92 lag från Englands ligasystem går igenom en utslagsturnering över totalt sju omgångar. I omgång två går majoriteten av lagen från Premier League in i turneringen, och i omgång tre startar lagen som är med i Champions League eller Europa League I turneringens tredje omgång, men Chelsea s första, möter Chelsea alltså Nottingham Forest, som för tillfället befinner sig i The Championship Chelsea har vunnit Ligacupen totalt fem gångar. Första gången man vann var så tidigt som 1965, och senast man vann var så sent som 2015. Under Contes första säsong i Ligacupen åkte Chelsea ut redan i fjärde omgången mot West Ham , och det är möjligt att italienaren känner en viss revanschlusta.Chelsea kommer senast från ett tight Londonderby mot Arsenal , som i slutändan slutade mållöst. Både Conte och diverse spelare har efter den matchen gått ut med att man inom klubben är mycket besvikna med det resultatet, och det är ett lag som vill komma tillbaka till att vinna sina matcher som kliver in i Ligacupen.Hur laget stället upp i denna cup har varierat stort från tränare till tränare. Vissa tränare har sett turneringen som endast en möjlighet att lufta reserver och ungdomar, medan andra spelare har satsat hårt redan från början att gå hela vägen till final. Conte ser ut att välja den gyllene medelvägen, och har sagt att vissa spelare kommer som inte har spelat mycket denna säsong kommer få chansen, tillsammans med spelare som redan är givna i A-laget. Även Eden Hazard , som har fått agera inhoppare sedan återkomsten från sin skada, kommer troligen att spela från start.“Nu är det det rätta tillfället att spela Eden från start han kommer försöka att spela hela matchen. Jag hoppas att detta är hans sista steg i [i återhämtningen] från hans skada. Vi har sett över hans situationen mycket bra. Under min karriär var jag skadad många gånger, och det har gett mig en del erfarenhet om detta. Nu är han redo att spela från start.” rapporterar Conte.Vidare har Conte pratat om framförallt två spelare, och dessa är Charly Musonda Jr och Kenedy, som båda troligen kommer att få lite speltid i matchen mot Forest. Med Luiz borta lär även Christensen få chansen på nytt, och det är troligt att både Bakayoko och Rüdiger kommer får speltid. På skadefronten finns fortfarande Danny Drinkwater , samt Pedro som fick kliva av i halvtid mot Arsenal.Nottingham Forest befinner sig för närvarande på en ganska stabil tiondeplats i The Championship. Laget har vunnit fyra av sina inledande åtta matcher i ligan, och man har en målskillnad på -2 (11 gjorda mål, och 13 insläppta).I ligacupen slog man ut Shrewsbury Town i första omgången med 2-1. I andra omgången blev man lottat mot svårt motstånd i form av återkommande Premier League-laget Newcastle , men även de besegrades. Matchen slutade 2-2 efter 90 minuter, men på övertid lyckades Nottingham Forest avgöra med 2-3, och tog sig därmed vidare till nästa omgång.Nottingham Forest har alltså lyckats med att slå ut ett lag från Champions League, och med ingenting att förlora kan man säkert bjuda upp till dans även mot Chelsea.Chelsea lär lufta en hel del spelare under denna match, och det finns därför chans för Nottingham att slå sig in i matchen på allvar. På pappret är Chelsea utan tvekan det starkare lagen, men cupmatcherna i England har alltid en stark möjlighet att bjuda på oväntade resultat. Om Chelsea kan kontrollera matchen och inte bjuda Nottingham på något lär man dock inte ha några större problem att vinna mot laget från The Championship, men det gäller att spelarna som får chansen från start visar sig på sin bästa sida.Tänkbart resultat:Tänkbar startelva, Chelsea:Caballero; Rüdiger - Christensen - Cahill; Zappacosta - Kanté - Bakayoko - Alonso; Musonda - Hazard - Willian