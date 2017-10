Inför Chelsea – Roma

Toppmatch i grupp C väntar på Stamford Bridge när Chelsea tar emot Roma och går för sin tredje raka seger i årets upplaga av Champions League.





Läget i grupp C efter två spelade omgångar:

1 Chelsea 2 2 0 0 8-1 6 2 Roma 2 1 1 0 2-1 4 3 Atletico Madrid 2 0 1 1 1-2 1 4 Qarabag 2 0 0 2 1-8 0

Vid hemmaseger rycker Chelsea ifrån till en ledning med fem poäng. Ett oavgjort resultat kan tighta till gruppen rejält om Atletico Madrid samtidigt gör sin plikt och bärgar sin första seger i årets Champions League. En förlust för Chelsea, som skulle vara den tredje i rad, innebär förlorad ledning i gruppen som dessutom skulle kunna bli mycket jämn. En högintressant drabbning att vänta på Stamford Bridge att vänta alltså.





Chelsea

Efter en märklig säsongsinledning mot



”Det är en bra tid att spela igen efter två förluster” sa Antonio Conte på presskonferens dagen innan matchen. ”Att spela imorgon är viktigt och Champions League är en tuff turnering och vi måste se upp mod Roma som är ett bra lag och spelar bra.”



Saknades senast gjorde två av nyckelspelarna,



Med Morata eventuellt tillbaka i spel stärks naturligtvis laget, men Kanté,



En stark startelva är naturligtvis att vänta från Conte som vet vilken betydelse matchen har. Med två av fyra centrala mittfältare skadade är en fråga huruvida



Möjlig startelva:





Roma

Italienska huvudstadslaget gör sin första säsong på mycket länge utan Francesco Totti i laget. En legendar som tackade för sig genom att hjälpa sitt Roma till en andraplats i



I år har Roma inlett ligaspelet med fem vinster och två förluster, en resultatrad som ger 15 poäng och en femteplats. En stark seger borta mot Milan före landslagsuppehållet följdes upp av en tung hemmaförlust mot ligaledande Napoli med 0-1. Liksom Chelsea kommer man alltså till matchen med en förlust närmast bakom sig.



Roma har sett stabila ut i säsongsinledningen och Antonio Conte höjde ett varningens finger för motståndet i morgon, ”de spelade oavgjort mot Atletico Madrid och vann mot Qarabag. De har bra spelare och är ett välorganiserat lag så vi måste vara vaksamma.”



Liksom Chelsea dras även Roma med en del skador och såväl Gregorie Defrel och Kostas Manolas väntas missa matchen medan frågetecken också finns för Kevin Strootman, Patrik Schick, Stephan El Shaarawy och Emerson. En spelare som sannolikt kommer spela är Radja Nainggolan som enligt många Chelsea varit intresserad av under flera transferfönster.



Senast Chelsea spelade mot Roma var i Champions League säsongen 2008/09. Hemma på Stamford Bridge vann Chelsea med 1-0 efter mål av



Startelva i senaste matchen: Alisson – Bruno Peres, Kostas Manolas, Juan Jesus, Aleksandar Kolarov – Radja Nainggolan, Daniele De Rossi, Lorenzo Pellegrini, Alessandro Florenzi – Edin Dzeko, Diego Perotti





Vad har vi att vänta?

En tät och tuff match mellan två bra lag som båda har starka defensiver och vassa offensiver. Det låter lockande. Samtidigt kan det bli en tillknäppt match där ingen vill göra några misstag som motståndarna skulle kunna utnyttja.



Undertecknad hoppas och tror att Chelsea ska resa sig igen och hitta tillbaka till det spel man visade i Madrid för några veckor sedan. Gör man det ska Chelsea vara bättre än Roma och min gissning blir optimistisk där jag säger seger med 2-0.



Matchen startar klockan 20:45 och visas på Viasat Sport Premium och Viaplay.



2017-10-17 21:08:22

