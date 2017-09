Mångsidige Musonda

Den unge belgaren sken under försäsongen, men sedan dess har vi knappt sett till honom. Ändring på det inom kort?

Det var många som under försäsongen fastnade för Charly Musonda, den yngste (född 1996) av de tre Musondabröderna som genom åren huserat i klubben. Med både fart och teknik såg den unge belgaren ut som en frisk fläkt ute på kanten, och det var fler än en som fick tanken att han bakom Hazard, Pedro och Willian skulle kunna få både en och två chanser i anfallstrion under säsongens gång. Den tiden är nu kommen i och med starten av ligacupen och morgondagens match mot Nottingham Forest, i alla fall om vi ska tro färska citat från Antonio Conte till Metro I citaten menar Conte att Musonda är en spelare som kan spela på flera positioner i italienarens formation. Tidigare i karriären har han framförallt används som en offensiv mittfältare, bland annat under sin tid på lån i Real Betis, men under försäsongen var det som sagt som ytter han briljerade. Wingbacks är ju dock någonting Conte gillar, och på den positionen ser han en framtid för Musonda:”Vi pratar om en spelare men väldigt goda framtidsutsikter. Det är viktigt att han jobbar hårt.””I mina tankar kan han spela både som en 10:a eller ytter, men i framtiden även som wingback.”Conte har ju en historia av att anpassa spelare just till wingbackrollen. Victor Moses hade knappt tagit ett defensivt ansvar i hela sitt liv innan han under förra säsongen slogs sig in i startelvan som höger wingback, medan både Cesar Azpilicueta och Marcos Alonso fått prova på betydligt mer framflyttade positioner än den som traditionell ytterback. Kan Charly Musonda vara näste spelare Conte med framgång lyckas anpassa till sitt system?