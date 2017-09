Morata tackar fansen - för ny sång

Chelseafansen har uppdaterat den uppmärksammade Morata-sången och spanjoren gillar det han hör.

I säsongsinledningen kunde en ny läktarsång till nyförvärvet Morata höras på såväl bortamatcher som hemmamatcher. Sången, som innehöll det så kallade "Y-ordet", uppmärksammades av media och det tog inte lång tid för Chelsea som klubb att officiellt ta avsänd från den. Även Morata själv uppgavs vädja till fansen att sluta sjunga den, och då den i ärlighetens namn inte heller var särskilt fyndig, tyckts den nu ha tagits bort ur fansens repertoar av läktarsånger.Ersättningssången, som hördes skanderas av bortaföljet på Britannia i lördags, löd istället:"He comes from sunny Spain, he's better than Harry Kane"Fyndigare, bättre och ut mindre kontroversiell."Våra fans var fantastiska idag" sa Conte efter matchen till Daily Mail."På Stokes hemmaarena skapade de ett bra tryck. Vi vill tacka fansen för, jag repeterar, de hjälpte laget mycket idag. Det var en bra sång också. Jag är nöjd."Även hattrickhjälten själv gjorde sin tackade fansen genom att ta till Twitter: "Thank you so much for the new song!! You are the best!! #GOBLUES #CFC".Morata kom till Chelsea i somras i en rekorddeal och hittills har spanjoren motsvarat förväntningarna. Samtliga mål i lördagemns match kom genom fötterna, efter att tidigare ha nickat in tre mål i ligaspelet, och Morata toppar nu skytteligan i Premier League . Tillsammans med Manchester Uniteds Romelu Lukaku och Manchester Citys Sergio Aguero har spanjoren gjort sex mål i ligaspelet så här långt.