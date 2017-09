Presentation av nyförvärvet: Davide Zappacosta

Deadline day bjöd på två nyförvärv för Chelsea och CSS-redaktionen fortsätter nu att presentera sommarens nyförvärv. Siste man ut är Davide Zappacosta.

Sommaren som i mångt och mycket har handlat om relationen mellan Antonio Conte och Diego Costa , och den sistnämndas slutliga relation med hela Chelsea FC, slutade ganska symboliskt med en värvning av spelaren Zappacosta. Diego Costa blev kvar i klubben, men det är högst osannolikt att han någonsin kommer att spela en till match för Chelsea - han blev “zappad”, med andra ord. Men det är dags att lägga Diego Costa och dåliga ordvitsar åt sidan, för att ta en närmare titt på vem denne Davide Zappacosta är.Zappacosta föddes 1992 i Sora i Italien, och började spela fotboll vid sex års ålder. Zappacosta var aldrig den där stjärnan som spåddes en lysande framtid under sina tonår, utan han spelade i den lilla klubben AC Isola Lira, som i nuläget befinner sig i Serie D i det italienska ligasystemet. 2011 blev Zappacosta, då 18 år gammal, upptäckt av Atalanta, och han blev värvad till deras reservlag. Senare samma år bar resan av vidare till klubben Avellino i en typisk italiensk “delat-ägarskap-deal”.När Davide anlände till Avellino hade han hunnit fylla 19 år. Avellino befann sig i detta läge i “Lega Pro Prima Divisione”, som numera kallas Serie C1, och är en av två tredjedivisioner i Italien. Under de tre säsongerna han spenderade i Avellino hjälpte han laget att ta sig upp i Serie B, och väl där blev Zappacosta snabbt sedd som en av ligans bästa högerbackar. Detta ledde i sin tur till att Davide blev kallad till det italienska U21-landslaget 2013, där han gjorde sin debut i en förlustmatch med 1-3 mot Belgiens U21-landslag (i denna match spelade även Michy Batshuayi , och ett av Belgiens mål gjordes av Thorgan Hazard).Att ha etablerat sig som en av Serie B’s bästa högerbackar, samt att ha slagit sig in i Italiens U21, ledde till att Atalanta, som fortfarande delägde hans kontrakt, tog tillbaka honom 2014. Väl i Atalanta och Serie A blev det sedan en säsong och totalt 30 matcher, innan Torino köpte honom för 10 miljoner Euro följande sommar.Resan genom Italiens ligasystem hade i detta skedde skapat ett riktigt positivt momentum för Zappacosta, och detta stannade inte av för den nu 23-årige högerbacken. Väl i Torino fortsatte Zappacosta att utvecklas mycket positivt, och etablerade sig som en mycket stabil högerback i Serie A. Under Davides första säsong i Torino, säsongen 2015/16, fick ingen mindre än Italiens dåvarande tränare, och Chelseas nuvarande tränare, Antonio Conte upp ögonen för högerbacken, och i Maj 2016 blev han inkallad till Italiens A-lag inför stundande EM. I slutändan kom dock inte Zappacosta med i Italiens slutgiltiga EM-trupp, men han var listan som en av tre reserver.Kommande säsong, när Conte kommit till Chelsea, fick Zappacosta göra sin debut i det Italienska landslaget, och sedan dess har det blivit totalt fem matcher för Gli Azzurri. Samtidigt fortsatte han att spela stabilt i Torino, och hjälpte laget att ta en stabil niondeplacering i Serie A. Och under Deadline Day, sommaren 2017, lämnade han alltså Italien för att resa till England och Chelsea.Zappacosta, som fyllde 25 år under denna sommar, har alltså haft lite av en kometkarriär de senaste tre åren. Högerbacken har klarat av att klättra sig upp från italiens lägre divisioner, hela vägen genom Serie A till både det italienska landslaget och en toppklubb i Premier League . Med ett momentum som detta kan man nästan ana att Zappacosta även kommer att slå sig in i Chelseas A-lag inom en snar framtid.Men vad är det för kvalitéer som Zappacosta besitter som gör att han kan bli en värdefull spelare för Chelsea? Här nedan följer två citat från två italienska journalister som har följt Zappacosta på nära håll:“Chelsea har definitivt gjort ett utmärkt köp. [Zappacosta] är en väldigt noggran spelare i den defensiva fasen av spelet, men han letar samtidigt alltid efter attackmöjligheter. Hans bästa kvalitéer är hans springande och hans styrka, men han är även väldigt precis i sina inlägg och med sina passningar, och han även ett hyfsat skott.” Matteo Pedrosi, journalist för Corriere dello Sport.“Zappacosta ersatte Matteo Darmian i Torino när han gick till Manchester U nited, och han är en bra spelare. Han har hög kvalité på sina krossbollar, han kan försvara bra och han har kapaciteten att täcka hela den högra sidan av planen. Han är en seriös och smart grabb.” Gianluca Odennino, journalist för La Stampa.Vad finns det mer som talar för att Zappacosta kan komma att bli en succé i Chelsea? Man kan faktiskt göra en hel del liknanden med ett av förra sommarens värvningar, Marcos Alonso , när det kommer till Davide Zappacosta. Båda spelarna är faktiskt ovanligt långa för att vara ytterbackar, då Alonso är 1,88m och Zappacosta är 1,82m, och båda ytterbackarna är kända för att vara mycket atletiska och springa upp-och-ner i sina respektive korridorer under 90 minuter. Likt Alonso har Zappacosta även en fin frisparksfot, och det är inte omöjligt att vi har fått ännu en frisparksspecialist till Chelsea. Zappacosta beskrivs även som en expert på inlägg och crossbollar, och under säsongen 2016/17 i Serie A fanns det endast en spelare som slog fler inlägg från öppet spel än Zappacosta, och det var Juventus stjärna Alex Sandro som Chelsea har försökt värva under sommaren.Förutom detta så är det utmärkt för Chelsea att kunna rotera på högerkanten, då även om Moses hade en strålande säsong under 2016/17, så kan det definitivt behövas rotation på den sidan av planen. Vidare verkar Zappacosta själv inget annat än överlycklig över att få ha kommit till Chelsea och Premier League, och hans första ord efter att ha anlänt under Deadline Day var:“Det har varit en ovanlig dag för mig idag, men samtidigt har det varit en av de bästa dagarna i mitt liv. Det är en fantastisk möjlighet för mig att komma till Chelsea och utveckla min karriär. Självklart är jag extatisk. Allt har gått bra och jag är väldigt glad över att vara här. Jag vill göra supportrarna stolta.”Om fjolårssäsongen lärde oss supportrar något så var det att Antonio Conte har förmågan att förvandla “underdogs” till superstjärnor, vilket framförallt visades genom att Marcos Alonso och Victor Moses spelade som världsspelare. Kanske får vi även se en liknande utveckling från Zappacosta, även om det nog inte var någon som såg honom som sin drömvärvning denna sommar. Även om Antonio Conte och Davide Zappacosta inte har hunnit arbete så mycket tillsammans så känner tränaren sin nye spelare, och kommer därmed att kunna använda honom på allra bästa sätt.CSS-redaktionen hälsar hur som helst Davide Zappacosta varmt, varmt välkommen till Chelsea, och hoppas att han kan nå nya höjder här hos oss.Källor: chelseafc.com, wikipedia, transfermarkt.com, espnfc.com