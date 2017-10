Spelarbetyg: Chelsea - Roma

Chelsea tog en tvåmålsledning, Roma kom tillbaka och förbi innan Chelsea till slut ordnade en poäng i en underhållande Champions League-drabbning på Stamford Bridge.

Betygsskala:



0 lejon – Generalusel

1 lejon – Dålig

2 lejon – Godkänd

3 lejon – Bra

4 lejon – Mycket Bra

5 lejon – Mästerlig





Thibaut Courtois - 2

Gjorde några fenomenala räddningar, främst den på Nainggolans avslut från nära håll. Hyfsat chanslös på målen bakåt, men släpper man in tre mål så kan man inte få mer än godkänt.



Cesar Azpilicueta - 1

Det har inte gått att känna igen den vanligtvis så stabila och pålitliga Azpilicueta de senaste matcherna, som precis som resten av laget har fallit ur ramen. För andra matchen i rad blev han alldeles för enkelt bortgjord och direkt orsakade ett baklängesmål. Flyttades ut som wing-back i andra halvlek och höjde sig lite, men det var en jobbig kväll för 'Dave'.



Andreas Christensen - 2

Den unge dansken gör återigen en bra insats i ett annars darrigt försvar. Visar upp ett fint lugn med bollen och gör inga misstag defensivt. Har dock problem med att hantera Dzeko under hela matchen, och styr oturligt nog in Kolarovs avslut förbi Courtois i eget mål.



Gary Cahill - 1

Hade det jobbigt mot Romas fröjdiga offensiv och framförallt Dzeko. I egenskap av kapten så misslyckas han återigen med att styra upp sin försvarslinje.



Davide Zappacosta (ut 77') - 1

Hade en jobbig kväll mot Kolarov på sin kant, och visade inte upp särskilt mycket kvalitet varken framåt eller bakåt. Utbytt i andra halvlek.



David Luiz (ut 57') - 3

Går in på mittfältet och gör en fenomenal första halvlek. Gör ledningsmålet på ett mästerligt och kraftfullt sätt och är överallt på mittfältet inledningsvis. Oerhört passionerad och taggad igår, vilket var mycket fint att se. Åkte sedan på en smäll och blev utbytt tidigt i den andra halvleken, något han tydligt visade att han inte var nöjd med.



Cesc Fábregas - 1

Fint passningsspel som vanligt, men blir allt mer en tydlig alkilleshäl på mittfältet mot bättre motstånd. Har det jobbigt i närkampsspelet på mittfältet som Roma dominerar matchen igenom. Kommer inte till sin rätt.



Tiemoué Bakayoko - 2

Bidrar negativt till att



Marcos Alonso - 2

Det finns inte mycket att säga om Alonsos insats, gör inga misstag bakåt och får godkänt utan att utmärka sig.



Eden Hazard (ut 80') - 3 - Dagens lejon!

Hazard gör två mål och bär hela offensiven själv, kombinerar fint med Morata och räddar egentligen Chelsea från att förlora den här matchen stort. Stort lyft från belgaren jämfört med insatsen i lördags.



Álvaro Morata - 2

Gjorde en hyfsad match trots att han bränner en del lägen och inte hamnar i målprotokollet. Orsakade mycket problem för Romas försvar med sitt fina djupledsspel och kombinationer med Hazard, men saknade skärpan framåt som kunde avgjort matchen till Chelseas fördel.





Inhoppare:



Pedro - 3

Tillförde energi till Chelseas offensiv när han kom in tidigt i andra halvlek. Fin assist till Hazard.



Antonio Rüdiger (in 77') - spelade för kort tid för att betygsättas



Willian (in 80') - spelade för kort tid för att betygsättas

2017-10-19 14:44:00

