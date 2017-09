Spelarbetyg: Leicester- Chelsea

N'Golo Kanté och Alvaro Morata imponerade och fixade segern för Chelsea på King Power Stadium.

Courtois gör en godkänd insats i målet, trots sitt klumpiga agerande vid straffsituationen där han fäller Vardy som är påväg bort från målet. Är sedan chanslös på straffen. Gör några fina räddningar och agerar stabilt som vanligt i övrigt.Man kan nästan alltid räkna med en tre plus-insats från "Dave", vilket är just det som gör honom så fantastiskt nyttig. Gör aldrig några misstag bakåt, och har även kryddat sitt spel med att visa upp en fin inläggsfot. Smyger upp på högerkanten och serverar Morata med ett klockrent inlägg till 1-0.Luiz gör det bra och utsätts egentligen aldrig för några större svårigheter med både Kanté och Bakayoko som en sköld framför sig. Bra långpassningar.Rudiger fortsätter agera stabilt och tryggt i sin nya klubb. Agerar väldigt lugnt och fint, samt visar prov på fin uppspelsfot.Gör det fortsatt väldigt bra på sin högerkant när han bryter igenom och kommer runt för inlägg, men kvalitén på dessa var dock för dåliga denna eftermiddagen. Blev utbytt mot Zappacosta i den andra halvleken efter en smäll.N'golo Kanté gör bara snygga mål, och denna gången blev hans långskott matchavgörande. Det är nästan orättvist om han kan addera farliga långskott till sitt redan breda register, mer komplett mittfältare kan man inte hitta. Dominerar mittfältet i vanlig ordning.Serverar några oerhört fina passningar till både Morata och Pedro, och hade kunnat räkna in ett par assister om bara de två hade avslutat bättre. Bidrar med kreativitet på mittfältet till Kanté och Bakayokos bollvinnande.Bakayoko börjar visa varför Matic såldes och han plockades in för £40 miljoner. Gör en mycket bra match och tillsammans med Kanté så bildar han ett svårtuggat mittfält.Likt Moses så var kvalitén på inläggen från Alonso svaga idag. I övrigt gör han ett gediget jobb på sin vänsterkant.Pedro är faktiskt en liten besvikelse. Kommer inte in i matchen bra, slarvar i passningspelet och tar många felbeslut. Blev helt rätt utbytt mot Willian i andra halvlek.Ännu ett mål på huvudet från Morata, som har gjort alla sina tre mål och två assister hittills just på skallen. Ser lite sämre ut med bollen vid fötterna, missar några jättelägen och misslyckas med att suga in uppspelen ibland. Men så länge bollen serveras i luften in i straffområdet så ser han oerhört giftig ut, och har fått en kanonstart i klubben.Var nära flera gånger att sätta spiken i kistan med ett 3-1-mål, men slarvade i avslutningslägena.Debut för mannen med Premier League s kanske snyggaste namn. Gjorde väl inget märkbart intryck, missade ett jätteläge i straffområdet efter att ha blivit frispelad men kom ur vinkel lite med en dålig förstatouch och sköt utanför. Hade kunnat bli en drömdebut.- spelade för kort tid för att betygsättas