Stoke - Chelsea 0-4 (0-2)

I en stökig match mot Stoke slutade till slut Chelsea som vinnare med hela 4-0, efter ett hattrick från Alvaro Morata och ett mål från Pedro.

Det var upplagt för en tuff bortamatch för Chelsea när man reste till Bet 365, f.d. Britannia Stadium, för match mot Mark Hughes Stoke City. Efter matchen i cupen i veckan så bytte Conte tillbaka till en mer ordinarie laguppställning, med Eden Hazard återigen på bänken till förmån för Pedro och Willian. Samtidigt fick Gary Cahill vila på bänken till förmån för en backlinje bestående av Azpilicueta, Christensen och Rüdiger.Chelsea rivstartade sedan matchen och redan efter ett par minuter så gjorde Alvaro Morata sitt och matchens första mål, efter en fin passing från Azpilicueta. I övrigt spelade Stoke bra i den första halvleken, dock utan att skapa farliga målchanser. Istället så tog Pedro tillvara på ett misstag från rutinerade Darren Fletcher och satte dit 2-0 innan första halvleken var slut.I den andra halvleken så blev matchen grinig, mestadels på grund av Marcos Alonso som hade tur som inte fick ett rött kort när han med en varning drog på sig en onödig frispark. Strax därpå blev spanjoren utbytt mot Gary Cahill och Chelsea slapp undan ännu en match med ett rött kort.Mot slutet av matchen så började Stoke skicka in långa bollar in i straffområdet, när man sedan flyttade fram laget mer och mer så fick Chelsea lägen att kontra in fler mål, vilket de också gjorde. Först så skickade Alvaro Morata in 3-0 efter att ha sprungit ifrån Fletcher och snyggt lagt in bollen från dålig vinkel, sedan fick han öppet mål efter ett fantastiskt förarbete från hans två landsmän Azpilicueta och Fabregas. 4-0 till Chelsea blev också slutresultatet i en match som var jämnare än resultatet visar, men tre viktiga poäng som Chelsea tar med sig hem till London inför veckans tuffa möten med Atletico Madrid i Champions League och Manchester C ity på Stamford Bridge i Premier League nästa helg.Matchstatistik följer...