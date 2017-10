Världsmästare från akademin

Englands U17-landslags vann igår VM, och flera av spelarna i truppen håller till vardags till i Chelsea.

Den senaste månaden har U17-VM gått av stapeln i Indien, och flera spelare från Chelsea s akademi har medverkat genom det engelska landslaget. Marc Guehi, Jon Panzo, Callum Hodson-Odoi, George McEachran och Conor Gallagher tillhör alla Chelseas akademi, och samtliga förutom den sistnämnda startade i gårdagens final mot Spanien. Slutresultatet skrevs till 5-2, där Guehi gjort ett av målen. Till den officiella hemsidan berättar han om den senaste månadens upplevelser, där han menar att framgångarna med Chelseas ungdomslag varit viktiga som erfarenhet inför turneringen.”Tränaren har sagt åt oss att fortsätta som alltid då vi brukar vara på topp och vi trodde på det. Vi har kvalitéer och är ett bra lag [landslaget, reds anmärkning] så visste att vi kunde klara det.””Direkt från början av turneringen, och matchen mot Chile, så gjorde vi bra ifrån oss men att komma till final och vinna med 5-2 känns otroligt. Det är en dröm som går i uppfyllelse och det största ögonblicket i mitt liv.”Tidigare under året, i maj närmare bestämt, föll samma engelska landslag mot samma spanska landslag i EM-finalen på straffar. Den matchen spelade dock ingen roll för den här triumfen, menar Guehi.”EM tillhör det förflutna, det var ingen hämnd, utan vi är bara glada över att ha vunnit VM.” Bleach Reporter har skrivit några korta profiler på samtliga av Chelseas fem spelare som medverkade, en artikel vi nu använder som referensram för en kortare presentation av dem., försvarare.Född i Elfenbenskusten så har tidigare nämnde Guehi än så länge enbart representerat de engelska ungdomslandslagen. Sedan han var 15 år gammal har han dessutom tillhört Chelseas U18-lag, vilket vittnar om en exceptionell talang. Han beskrivs som en fysisk stark spelare som är bekväm med bollen vid sina fötter, och brukar spela antingen i mitten eller till höger i backlinjen., försvarare.En nybliven 17-åring som är född och uppvuxen i London, och som tillhört Chelsea sedan han var nio år då han på en provträning imponerade på klubbens scouter. Har tillsammans med bland annat Guehi tillhört flera av Englands utvecklingslag (U16, U17, U18), där han oftast spelar mitt- eller vänsterback., mittfältare.Uppvuxen i närheten av Stamford Bridge så lever Gallagher alla fotbollsfantasters dröm, nämligen att representera klubben i hans hjärta. Det har han redan hunnit göra i 11 år, då han anslöt till klubben redan som sexåring. En Chelsea 'through and through' som skrivit sitt första proffskontrakt med klubben, och som kan spela på samtliga positioner på mittfältet., mittfältare.Vänta nu, det namnet känner vi igen! Josh McEeachran sju år yngre bror spelar även han fotboll, och håller likt sin bror på att gå igenom Chelseas ungdomsled, precis som han själv gjorde för några år sedan. Den ”förste” McEachran tillhör sedan 2015 Brentford , medan lillebror alltså fortfarande bär kungsblått. George beskrivs som precis lika talangfull som sin storebror, men har vid 17-års ålder inte fått göra sin a-lagsdebut tillskillnad från sin bror (som ju som 17-åring under bejublade former fick debutera i en Champions League -match under Carlo Ancelotti). Trivs lite längre fram i banan där han ofta spelare som ”10:a” eller släpande anfallare.anfallare.Hudson-Odoi är det senaste namnet av prominenta målskyttar inom Chelseas ungdomsled. Vi tänker på bland andra Dominic Solanke och Tammy Abraham , två spelare som öst in mål i Chelseas ungdomslag och som numera båda regelbundet spelar Premier League fotboll (Solanke på permanent basis i Liverpool , Abraham på lån från Chelsea i Swansea ). Hudson Odoi beskrivs som nästa målmaskin från Chelsea akademi, även ifall han oftast opererar från det offensiva mittfältet. Han har tillhört Chelsea sedan han var åtta, och har inte ens hunnit fylla 17 än, men vägen är utstakad för en A-lagsdebut inom de närmsta åren.Vi på CSS-redaktionen gratulerar dessa spelare till sina VM-medaljer, och ser fram emot att förhoppningsvis få se en eller flera av dem i A-laget och Premier League i framtiden.