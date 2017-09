2017-09-12 20:45

Kommer Chris Martin att öppna säsongens målkonto mot Barnsley?

Inför Barnsley - Derby County

Andra omgången i engelska ligacupen kompletteras på tisdag kväll med den resterande matchen. ”Vårt” Derby County ställs mot Barnsley. I potten ligger ett möte mot Tottenham Hotspurs på Wembley.

Det är åter dags för Derbyspelarna att åka norrut, denna gång till South Yorkshire för möte mot Barnsley i ligacupens andra omgång. På grund av en ospelbar plan i första omgången mot Grimsby ligger tisdagens match lite efter de övriga kvarvarande lagen i ligacupen. Tisdagen var egentligen tänkt för ett hemmamöte i ligan mot Ipswich Town, men den kommer att senare läggas.



Förhoppningsvis är det ett lag med stort självförtroende som åker upp till Barnsley, även om startelvan säkert kommer innehålla spelare som inte deltog i vinstmatchen mot Hull City. Vi är inte bortskämda med att The Rams gör fem mål och definitivt inte att de presterar fyra strutar under matchens första 45 minuter. Jag hoppas, trots den gedigna segern, att Derbyspelarna inte svävar iväg uppe bland molnen. Inledningen var ingen riktig hit, som jag såg det, och hade vi inte haft den goda svenskhjälpen i form av Sebastian Larssons missade straffspark hade det kunnat gå på ett annat sätt. Det gick nästan att tro att Eskilstunauppväxte Larsson siktade på någon på Derbyläktaren. Hull var definitivt inte bra och att siffrorna blev så pass stora skulle kunna handla om Hullspelarnas oförmåga eller var det att The Rams var så pass bra? Det har ni säkert skilda åsikter om.



Nu när Gary Rowett inte fick bort så många spelare från sin trupp som han hade förväntat, kan vi troligen förvänta oss att se några av dem i tisdagens startelva. Med det täta matchande som är nu är jag övertygad om att han kommer att vila ett flertal i ligacupmatchen. Rowett kommer att bedömas efter ligaplacering och inte hur långt laget gått i en cupturnering. Det är inga höga odds på att Jonathan Mitchell kommer att vakta målet. Fyrbackslinjen kommer troligen bestå av fyra andra spelare än i fredags. Andre Wisdom är tillbaka och han behöver få en match då han inte spelat sedan den 26 augusti mot Sheffield United. Wisdom var i mitt tycke bäste Derbyspelare den matchen. Vi har inte en uppsjö av mittfältsspelare sedan Craig Bryson och Jacob Butterfield lånats ut. Ni har förresten säkert läst om Butterfields uttalande om Derby County efter han skrev på lånekontraktet med Sheffield Wednesday. Om han kommer tillbaka efter låneperioden lär det inte vara med öppna armar som supportrarna tar emot honom. Tom Huddlestone tycker jag ser tung ut på planen och har definitivt tappat den snabbhet han haft. Däremot finns det ingen som slår så perfekta crossbollar som han gör. Jag är övertygad om att Rowett sett detta och vilar Huddlestone och även Bradley Johnson. Chris Baird ser jag som den naturligaste ersättaren när inte Jamie Hanson är åter från sin skada. Vi lär säkert också få se George Thornes återkomst, det skall bli mycket intressant. Offensivt blir det nog bänknötarna Chris Martin, Johnny Russell och Mason Bennett som får möjligheten. Då det känns som att Ikechi Anya numera höra hemma i Rowetts frysbox tror jag att han väljs bort från en bänkplats till förmån för U23-spelare.





Möjlig laguppställning



Jonathan Mitchell

Andre Wisdom/Alex Perace/Jason Shackell/Craig Forsyth

George Thorne/Chris Baird

Johnny Russell/Matej Vydra/Mason Bennett

Chris Martin



Bänkplats till

Scott Carson/Tom Lawrance/David Nugent/Bradley Johnson/Rickard Keogh/Callum Guy/Max Bird





2017-09-11 22:35:50

