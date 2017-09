Inför Brentford - Derby

Ny snabb chans för Derby att hitta form, när man åker till London för bortamatch mot Brentford.

Vi var väl många som hoppades att berg-och-dalbaneformen skulle fortsätta en sväng till efter den pinsamma insatsen mot Bristol C förra helgen. Det blev dock ingen sving upp ur dalen upp till toppen utan slutade med 1-1 mot Birmingham i en väldigt blek match. Visste var det bättre än mot Bristol C, men långt ifrån bra. Birmingham slapp se ett 30-årigt rekord ryka (sju förlorade matcher i rad) och var nog nöjda med en poäng. Gary Rowett var nöjd med vissa bitar och tyckte bl a att vi startade upp och fick igång ganska många lovande anfall, men inte riktigt fick till den där sista öppnande passningen. Vi saknade helt enkelt kvalitet ”in the final third”. Har vi hört det förr…?Gary RowettEtt starkt mittfält har vi varit kända för i många år, men nu är det väldigt klent där. Inte ens Huddlestone håller måttet riktigt. Nu hade det varit perfekt med en Thorne i bakfickan, men han får ju skrämselhicka så fort det närmar sig comeback. Han hade gjort tillräckligt många minuter i U23-laget för att bli medtagen i truppen mot Bristol C, men åkte sedan på en förkylning och halkade tillbaka i utvecklingen igen.Bittert att samtidigt konstatera att Craig Bryson gör succé i Cardiff . Han hade GR aldrig släppt om han vetat att Keiftenbeldaffären aldrig skullebli av.Nye slitvargen och spelförstöraren John Ledley kom direkt in i truppen trots sin matchovana och kommer att få speltid imorgon eller på lördag enligt GR. Ska bli intressant att se vad han kan bidra med, fast vi får väl ha tålamod där innan vi utvärderar.Positivt intryck gjorde säsongslånet från Sheffield W Sam Winnall när han kom in i lördags. Han rörde om riktigt i grytan och visade upp en energi som vi saknar hos många Derbyspelare just nu. Han fick också göra sitt första mål för oss och det vore väldigt märkligt om han inte får starta på tisdag. Kontinuitet är nog bra att Gary Rowett jagar, men när spelet går så knackigt som just nu så måste det till förändringar.Täta matcher brukar vara bra ursäkter för förändringar (om man nu måste ha det) och det måste vara givet att André Wisdom nu får starta. Jag förstår faktiskt inte varför han inte fått komma tillbaka direkt efter sin förkylning med tanke på att han varit en av våra allra bästa spelare så här långt och inte tillhör den stora skara som har underpresterat. Marcus Olsson s plats hänger löst tror jag. Forsyth verkar vara GR:s tänkta man för framtiden om man får tolka hans tidigare kommentarer och detta kan vara ett tillfälle att slussa in ”Rådjuret” igen efter ett par bleka matcher från svensken.Curtis Davies har en del problem med ljumskarna. Han har ju startat alla seriematcherna så här långt, men varför inte låta Mark Pearce få speltid och se till att Davies får kurera sig? Pearce presterar ju alltid när han kommer in.Bra mot Birmingham var lagkapten Richard Keogh som faktiskt var den som flera gånger drog igång anfall när andra saknade energi. Han var också den som passade fram bollen som Winnall nickade i mål.Russell eller Weimann? Ingen har varit min åsikt, men utan konkurrens har mitt val ändå varit Weimann. Där har jag bytt åsikt för österrikaren har blivit ett snäpp sämre för varje match tycker jag. GR har hållit fast vid Weimann och i lördags var Russell inte ens på bänken märkligt nog. Rowett ville efter matchen inte svara på varför skotten var utanför truppen, men avslöjade iallafall att han inte var petad på grund av skada. Något groll i kulissen alltså. Mason Bennett visade hyfsade takter när han kom in för Weimann, men jag tror tyvärr inte att han kommer att utvecklas till någon stor spelare för oss. Det borde skett vid det här laget isåfall.Nu räknar jag dock med att detta problem delvis löser sig om Winnall får starta.David Nugent hade ingen bra dag mot Brum. Förutom ett väldigt bra skott var han helt osynlig. Chris Martin tog dock inte vara på chansen när han kom in och får nog finna sig i att sitta på bänken nu med.Brentford har inte heller rosat marknaden, men tog i lördags sin första seger på länge när man bortaslog Bolton Derbys bortaspel har varit oerhört svagt och på de senaste tre matcherna har man släppt in hela tio mål! Nu måste det till en uppryckning defensivt om vi ska kunna vända skutan åt rätt håll. Energin och viljan hos hela laget måste bli bättre annars kommer denna säsong varken bli fågel eller mittemellan utan fisk och det stinker som vi alla vet.CarsonWisdom - Keogh - Pearce - ForsythJohnson - HuddlestoneLawrence - Vydra - WinnallNugentBänken: Mitchell, Baird, Davies, Ledley, Bennett, Weimann, Martin