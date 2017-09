Matej Vydra firar förra lördagen när han gjort mål. Da capo mot Bristol City?

Inför Bristol City - Derby

Haka på toppstriden eller inte?





Hemmalaget har hittills denna säsong tagit 10 poäng genom 2 vunna, 4 oavgjorda, varav 1 vinst och 2 oavgjorda och målskillnaden 4-2 på hemmaplan. Dessa siffror, tillsammans med det faktum att laget är obesegrat i sina 6 senaste matcher sett till alla tävlingar, väcker respekt. Endast 1 förlust kan noteras.



Gamla Derbybekanta finns i Bristoltruppen genom Frank Fielding som har rollen som förstemålvakt sedan fyra år tillbaka.



Vårt kära Derby blandar och ger. Förlust precis innan landskampsuppehållet ledde till jobbiga dagar för oss supportrar. Vi fick njuta desto mer av en 5-0-vinst förra helgen bara för att plockas ner i tisdags då Barnsley vann med 3-2 i ett ligacupmöte. Man anar att de spelare Gary Rowett då gav chansen snarast fjärmade sig från ligaspel och visade vår manager att han överlag väljer rätt spelare att kriga om poängen. Möjligen är undantaget André Wisdom som normalt sett prenumererar på högerbacksplatsen men inte kunde vara med mot Hull och därför fick spela i ligacupen.



Derby ligger just nu, med en match mindre spelad än de flesta toppkonkurrenterna, på en 11:e plats. 2 poäng fattas för kvalplats och ytterligare 2 poäng för direktuppflyttning. De sex ligamatcherna har inbringat 10 poäng. 3 vunna, 1 oavgjord och 2 förluster och målskillnaden 10-7 är väl vad vi hittills kan räkna med eftersom vissa förvärv av olika skäl inte blivit av. Jag tror att truppen kan vara av sådan beskaffenhet att man kan konkurrera om en kvalplats.



Om så ska vara facit efter 46 omgångar vill det dock till att fler höjer sig på samma vis som Matej Vydra gjort. Tjecken, som inköptes för klubbrekord för ett drygt år sedan, gjorde en slät figur första säsongen men är en helt annan spelare nu. Hans fart och finurlighet når nästan upp i Inceklass och är förstås oerhört värdefull för laget. 4 mål, varav 3 i serien, är också glädjande och jag ser honom för närvarande som den bästa spelaren i laget.



En annan offensiv kraft som ska ha beröm är Andreas Weimann. Även om han har förtvivlat svårt att göra mål, hans senaste i tävlingsmatch noteras 18 mars, så är hans nyvunna arbetskapacitet värd respekt. Jag menar att hans uppoffrande spel skapar utrymme för lagkamrater att avgöra och hoppas att han kan fortsätta i denna stil.



Marcus Olsson och Curtis Davies förväntas vara tillgängliga för spel mot Bristol City. Båda stod över veckomatchen på grund av skadekänning efter lördagens match. Dessa två tillsammans med André Wisdom och Richard Keogh håller tillräcklig hög klass för att stå emot merparten av



Georg Thorne gjorde comeback i veckans ligacupmatch efter 16 månaders skadefrånvaro. Han spelade hela 90 minuter men jag tror att han får vila mot Bristol. Det ska dock bli trevligt att efterhand får se honom matchas in i laget. Ska vi tro att han är ordinarie i en defensiv position inom en månad? De flesta skulle väl säga att Huddlestone är gjuten i laget och att Johnson är den som får ge sig om Thorne kan komma tillbaka men jag är inte så säker. Är Huddlestone´s och Thorne´s spelstil alltför lika för att de ska funka tillsammans? Huddlestone är förstås en prestigevärvning och Derbypubliken, inklusive mig, är förstås extra mån om denne egna produkt, men det vill till att han presterar också och frågan är om han har gjort det i tillräcklig grad ännu. Det är för tidigt att döma ännu, vi får se om en handfull omgångar!



Förvisso har Derby en match mindre spelad men jag tror att alla håller med mig när jag menar att tre poäng är av största vikt mot Bristol City. Att halka efter i racet i toppstriden leder lätt till laget börjar spela med kniven på strupen och då låser sig lätt allt med risk för en negativ spiral.



Trots City´s goda resultat på sistone tror jag att Derbymanskapet kan fortsätta i vinnarspåret med hjälp av fler mål från Vydra!



Förslag på laguppställning

Carson

Wisdom - Keogh - Davies - Olsson

Huddlestone - Johnson

Weimann - Vydra - Lawrence

Nugent



Bänken: Mitchell, Pearce, Baird, Russell, Bennett, Martin, Forsyth

TORBJÖRN KARLSSON

2017-09-15 21:10:00

