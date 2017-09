Inför Cardiff - Derby

Det är för Derby County ett perfekt läge att möta serieledarna Cardiff City i den walesiska huvudstaden. Allt att vinna och inget att förlora. Förhoppningsvis är det med dessa ord Gary Rowett skickar ut sina mannar på lördag eftermiddag.

Vad finns att säga efter de senaste Derbymatcherna? Man kan säga mycket och man kan även reflektera av att tiden möjligen stått stilla en si så där fyra år. För fyra år sedan fick Nigel Clough ta sitt närmaste garde och lämna Pride Park efter derbyförlusten mot den röde fi från grannbyn. Målbilden, som jag förstått det, var att få vårt Derby County till Premier League och det upplevdes att Clough inte hade den förmågan. Sedan dess fram till nu har huvudansvaret vilat på ordinarie managers eller tillfälliga managerlösningar. Vi har sett Steve McClaren, Paul Clement, Darren Wassall, Darren Wassall med överrocken Harry Redknapp, Nigel Pearson, Chris Powell , Steve McClaren igen och nu tidigare Derbyspelaren Gary Rowett med det yttersta ansvaret att leda laget. Vi har idag efter nio matcher skrapat ihop tolv poäng, för fyra år sedan var det i motsvarande läge elva poäng. På något sätt har inget hänt under dessa fyra år. Då vet ni, liksom jag, att visst det har hänt oerhört mycket. Både att glädjas åt, men även att våra grå hårstrån blivit ännu fler då vi supportrar undrat va katten som händer emellanåt. Förutom alla managerbyten har det varit en ruljangs i spelartruppen där rekordsummor betalts för övergångar och vi har även släppt spelare som kanske borde fått vara kvar. Med detta vill jag komma fram till att, det hjälper inte att byta manager titt som tätt - vi står ändå kvar i samma ruta.Jag hoppas därför, hur illa det än går denna säsong, att Mel Morris låter Gary Rowett få fortsätta bygga sitt Derby County. Morris är ju faktiskt något positivt som hänt under denna fyraårsperiod. Jag är inte avundsjuk på klubbar som har utländska ägare utan uppskattar verkligen att The Rams ägs av en Derbysupporter sen barnsben som vill satsa sin förmögenhet i klubben. Han har tyvärr haft lite för bråttom i sina beslut, lagt sig i för mycket, etc emellanåt men hans engagemang och vilja kan ingen ta ifrån honom.Det har både från Rowett och spelare uttryckts att ambitionen är uppflyttning till Premier League denna säsong. Jag tror ändå att Derby skulle må bra av den nuvarande Hammarbymodellen. Det vill säga, se till att hänga kvar denna säsong och bygg sakta men säkert för något som skall blomma ut kommande säsong. Jag tror att Rowett behöver både kommande januarifönster och nästa års sommarfönster för att finna de spelare och spelartyper som behövs för att hans fotbollsfilosofi skall bära frukt. Under denna period måste han också få möjlighet att göra sig av med spelare som inte ingår i hans framtidsplaner. Rowett är en relativt ung manager och har nog inte den erfarenheten att handskas med för många spelare i en trupp och speciellt inte de som gnäller över att inte vara med på planen. Ickechi Anya tycks redan hamnat i Rowetts frysbox och efter någon form av ”dialog” tycks även Johnny Russell fått plats där. Dessa spelare kommer säkert försvinna i januari och jag skulle inte bli förvånad om en viss Chris Martin och även Jason Shackell kommer följa de två förstnämnda herrarna. Det tryck som nu är på en topp-sex-plats gör att Rowett agerar i mitt tycke lite i panik. Efter ett halvår i klubben har han inte hittat sin startelva, det görs lite panikvärvningar (läs Joe Ledley) efter att inte hittat rätt spelare i sommarfönstret och laguttagningarna kan man vara lite frågande till. Rowett behöver med andra ord – tid! Så Mr Morris – låt Gary Rowett få tid!!!I tisdags fick The Rams träna försvarsspel mot Brentford . Vi får se det som en bra träning inför mötet mot Cardiff som tuffar på som ett riktigt ånglok i The Championship . Nu missade jag första halvlek i tisdags på grund av ett krånglande Wi-Fi, men det lät som Derby spelade inledningsvis ett högt försvarsspel för att i andra halvlek sjunka som en sten. Om spelarna kan ta med sig det de lyckades med till lördagsmatchen och sen att de tagit lärdom av andra halvlek mot Brentford tror jag att det kan vara möjligt att störa serieledarna.Efter matchen mot Cardiff är det uppehåll i två veckor, så det här med att vila spelare för att det är tätt matchande hoppas jag Rowett lagt åt sidan. Scott Carson kommer som vanligt att vakta målet och jag hoppas på samma fyrbackslinje som senast med Andre Wisdom, Rickard Keogh, Curtis Davies och Craig Forsyth. Jag hade trott att Rowett skulle ändra formation i tisdags, men han tycker sig ha spelare för 4-2-3-1 och det lär knappast förändras till på lördag. Om inte tisdagsmatchen tagit för hårt på Joe Ledley tror jag att han får starta igen. Det skulle vara intressant om George Thorne ges chansen ihop med Ledley. Nu tror jag dock att Rowett tar ut Tom Huddlestone i startelvan. Jag har tidigare vurmat för Huddlestones passningsförmåga, men av den såg vi inte mycket av i tisdags i alla fall inte i andra halvlek. För att vara Huddlestone var det förvånande att se så pass många slarviga passningar. Mason Bennett fick för första gången på flera år ligastarta, tyvärr fick han utgå efter cirka tio minuter. Under den korta period lär han dock verkligen visat stor arbetskapacitet, han kommer säkert få en ny möjlighet när han åter är skadefri. Andreas Weimann fick komma in och ersätta honom, av det jag såg förstår jag fortfarande inte vad han tillför. Nu har jag full respekt för er som läser detta och har en helt annan syn på Weimanns förmåga. Men det är väl så det skall vara hos oss supportrar, vi ser och uppskattar olika ting. Bradley Johnson fick genom Ledleys intåg flytta upp i planen och där känner han sig säkert mer hemma. Tror att Rowett fortsätter med honom i den positionen. Leicester förvärvet Tom Lawrance kommer garanterat starta och vi ser mer och mer av hans kvaliteter. Möjligt att ett mål kan få igång honom ordentligt. Onsdagslånet Sam Winnall fick chansen från start senast i centerpositionen efter sitt aktiva inhopp mot Birmingham City. Han fick inte ut mycket tyvärr. Jag inbillar mig att i centerpositionen är det bra att ha en spelare som kan låsa bollen för att få fram laget, speciellt när motståndarna har ett genuint bollövertag. Winnall är inte riktigt den spelaren, vilket däremot är en av Chris Martins kvaliteter. Genom att Martin tycks trillat ner rätt så långt ner på Rowetts stege tror jag att vi stället får se David Nugent i centerpositionen och att Winnall får chansen på kanten istället för Mason Bennett.Cardiff på bortaplan är inget favoritställe för Derby County. Vi har åkt på stryk med stora siffror förr, men vi skall också komma ihåg att förra säsongen tog vi med oss en trepoängare därifrån. Cardiff var då riktigt på dekis, men siffrorna 2-0 efter mål av Tom Ince och Nick Blackman kan ingen ta ifrån oss. Vi slipper nu möta Craig Bryson på planen, Bryson har fått en kanonstart i Cardiff och är redan målskytt för dem. Att The Rams lånat ut Bryson gör lika ont som förra säsongens lån av Martin till Fulham . I mina ögon – resultat av panikhandlingar innan transferfönstret stängde.Nu bänkar vi oss på lördag och förhoppningsvis ser ett Derby County som gör livet surt för alla stryktipstippare som har en säker etta i match nummer nio!Möjlig laguppställningScott CarsonAndre Wisdom/Rickard Keogh/Curtis Davies/Craig ForsythTom Huddlestone/Joe LedleySam Winnall/Bradley Johnson/Tom LawranceDavid NugentBänkplats tillJonathan Mitchell/ Matej Vydra /Andreas Weimann/Chris Baird/George Thorne/Alex Pearce/Chris Martin