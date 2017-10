Inför Norwich - Derby

Derby Countys spelare och supportrar tar sig på lördag till grevskapet Norfolk och en av Englands äldsta städer Norwich, för möte med stadens kanariegula City-lag. Ett Norwich som är i strålande form och obesegrade i åtta raka ligamatcher. Det är med andra ord en utmaning som heter duga för Gary Rowetts mannar.

Frågan är om senaste matcherna resultat har gett råg i ryggen för The Rams för att få till åtminstone en poäng på lördag eftermiddag. Vi har tre raka ”clean sheet” och det är på tiden att vi fått lite stadga i försvarslinjen, även om det sett lite rörigt ut ibland om vi skall vara ärliga. Spelet de senaste matcherna har dock inte varit mycket att skriva hem om. Känslan har varit att vi fått lägga mest tid på att försvara oss då motståndarna har haft det mesta av spelet. Även om vi som i lördags var en man mer i 86 minuter. Men så länge vi vinner kanske det känns okej ändå att spelet inte är så kul att se, det är ju ändå tre poäng som räknas. Publikfriande spel är inte en garanti för tre poäng. Att vinna trots att spelet inte är det bästa är också en styrka. Risken skulle kunna vara att om The Rams börjar få spelet att klaffa, att det inte blir några poäng alls. Fotboll är inte alltid logisk. När vi sammanfattar fram i maj, är det antalet inspelade poäng som gläder oss. Gary Rowett har rejäla utmaningar i sitt ledarskap. En gigantisk stor seniortrupp ger självklart mycket diskussioner, frustration, etc som Rowett skall hantera utöver att leda sitt lag på träningar och för att planera inför kommande matcher. Den stora truppen ger heller ingen öppning för duktiga spelare från U23. När det gäller laguttagning är vi supportrar oerhört duktiga på att ha åsikter. Jag upplever Rowett lite fastlåst i att alltid åter spela en startelva som vunnit matchen innan. Min åsikt är att jag tycker han gör det lite lätt för sig själv, det kan vara enkelt som förklaring till övriga bänkade i truppen. Men ledarskap ska inte vara lätt och jag hoppas verkligen att Rowett vågar ta i den för honom obekväma bollen. Jag ser dock ett litet ljus i tunneln då Rowett förra månaden insåg att han måste spela lite annorlunda på bortaplan. Av den anledningen spelade han Bradley Johnson i nr10-rollen. Han bytte tidigt in Chris Martin istället för David Nugent, troligen för att Martin är mycket bättre på att hålla bollen när laget behöver flytta upp spelet på planen. I jämförelse med lördagens match skulle Johnson och Martin kunna starta istället för Nugent och Matej Vydra . Men tror vi på det? Jag är skeptisk….Jag förmodar att Bradley Johnson hoppas på ett trendbrott hos Rowett så att han får spela mot sitt förra lag. Åsikter har många också om våra två spelare på mitten, Joe Ledley och Tom Huddlestone. Det går definitivt inte fort, men sedan dessa herrar började kampera ihop har vi enbart släppt in ett mål.Efter en svag inledning har Norwich spelarna tagit sig i kragen och är obesegrade i senaste åtta ligamatcherna. På de sex spelade hemmamatcherna har det blivit två segrar och en förlust samt kryss i tre. Det är målsnålt på Carrow Road vilket målskillnaden 5-4 bekräftar. Derby snittar ett gjort mål per bortamatch. Måltipstipparna bör nog inte kryssa i match nr 11. Norwichspelarna lär också fått ökat självförtroende sedan de i tisdags var nära att slå ut självaste Arsenal i Ligacupen. På minussidan, förutom förlusten, bör vara en tung förlängning. Vi Derbysupporters hoppas att tröttheten i ben och huvud sitter i hela långa lördagen.Möjlig laguppställningScott CarsonAndre Wisdom/Rickard Keogh/Curtis Davies/Craig ForsythTom Huddlestone/Joe Ledley Johnny Russell /Matej Vydra/Tom LawranceDavid NugentBänkplats tillJonathan Mitchell/Bradley Johnson/Sam Winnall/Chris Baird/Andreas Weimann/Alex Pearce/Chris Martin