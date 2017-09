Deli Alli stängs av i en match

Den engelska mittfältaren blir straffad för sin fingergest.

Det var i mötet mot Slovakien som Tottenham-spelaren visade fingret. En gest som fångades på film och som drog uppmärksamhet till sig.



Nu agerar Fifa och stänger av Deli Alli i en match. Det innebär att den offensiva spelaren inte kommer vara tillgänglig för The Three Lions i torsdagens VM-kvalmöte mot Slovenien.



Alli tvingas också böta 5000 schweiziska franc (ungefär 3850 pund). Detta låter Fifa meddela som säger att gesten var osportslig och offensiv.



Tottenham-spelaren menade på att gesten var avsedd till lagkamraten Kyle Walker. Incidenten inträffade efter att han förlorat en duell mot Martin Skrtel och domare Clement Turpin lät spelet fortgå.



Fifas utlåtande ser ut på följande sätt:



- Although the disciplinary committee was not convinced that the player directed the gesture at the referee, and regardless of whether it was allegedly directed at a team-mate, it did consider such gesture to be offensive and unsporting. Therefore it amounted to a violation of article 57 of the Fifa disciplinary code.



BBC Sport





0 KOMMENTARER 130 VISNINGAR FREDRIK WIBERG

fredrik.wiberg@svenskafans.com

På Twitter: @Fredde21

2017-09-29 14:37:00

