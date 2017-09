Different Divisions: En väntad kräftgång

Fredrik och Per diskuterar tre aktuella ämnen i Englands ligasystem.

Ett nytt artikelkoncept här på SvenskaFans. Varje fredag går Fredrik Wiberg och Per Malmqvist Stolt igenom tre aktuella frågor om de olika ligorna i England. Premier League, The Championship och League One avhandlas. En fråga per division - vi hoppas ni vi vill vara med under resan.- - -Per: - En lysande inledning och när det stämmer för City kan de kännas ostoppbara. Men med det sagt så finns det ytterligare två till tre klubbar som också ser oerhört starka ut. City har nog den mest imponerande högstanivån, men det finns klubbar med högre lägstanivå, såsom Chelsea och deras möte i helgen blir en riktig höjdare. Men onekligen är Pep Guardiolas gäng favoriter till ligatiteln.Fredrik: - Såklart väldigt bra. Det är full fart framåt och positiva vindar blåser på Etihad. Det är väl i år det gäller för dem att accelerera och vinna någonting. Att ta hem ligatiteln drömmer nog alla om. Såväl spelare, fans och inte minst huvudansvarige Pep Guardiola. Under de senaste matcherna har man imponerat och nu gäller det att fortsätta på den inslagna vägen även mot de större elefanterna. Upp till bevis mot Chelsea på lördag!Per: - Tyvärr var det nog en väntad kräftgång. Det är en klubb som luften gått ur på ett nästan sorgligt vis. Just nu finns det ingenting som tyder på att Simon Grayson är mannen att blåsa nytt liv i en fin gammal klubb. Det handlar inte bara om spelet, utan klubben som helhet.Fredrik: - Svårt att sättra fingret på det givetvis. Helt klart så sitter det i väggarna. Sunderland har visat upp en formsvacka i flera år tycker jag, man fick flera extra liv i Premier League, som klubben egentligen inte borde haft. Lag som trillar ur Premier League brukar i regel ha det svårt i andraligan. Championship är en gryta och Grayson, har trots investeringar, inte fått rätt smaksättning på soppan.Per: - Shrewsbury har inte varit så högt upp i seriesystemet sedan 1980-talet, vilket också var klubbens bästa tid rent historiskt. Så det kanske är en ny storhetstid i annalkande, vilket man definitivt kan unna Shropshire-klubben.Fredrik: - Allt! Jag hade inte räknat med Shrewsbury som en kandidat att ta hem League One inför säsongen. Paul Hurst har gjort ett jättejobb med ett rätt profilsvagt lag. Det är kul med överraskningar och Shrewsbury är en fantastiskt fin stad med mycket att se. För er som inte varit där, missa inte att gå en tur i den storslagna trädgården, och givetvis hälsa på Darwin i egen hög personlighet. Statyn av geologen är rätt mäktig.*** *** ***