Harry Kane fixade VM-biljetten

The Three Lions är klara för mästerskapet i Ryssland nästa sommar.

Job done! Qualified for the World Cup! A really great feeling. ?? #ThreeLions ?????? pic.twitter.com/ELzNGYoq5B — Harry Kane (@HKane) 5 oktober 2017

England - Slovenien 1-0 (0-0)

Det var i grevens tid han klev fram. Kaptenen, målskytten och Englands number nine, Harry Kane. Det har skrivits mycket om Londonsonen på senare tid, märkt av hans fina insatser i Tottenham Hotspurs, där han gjort mål efter mål efter mål.När stunden så var kommen tog han chansen, kämpade fram den sista energin och satte foten på bollen i minut nittiofyra efter inlägg från Kyle Walker. Jublet steg och Kane fick glädjefnatt. 1-0 var det som krävdes hemma mot Slovenien. Nu har England vunnit gruppen och är klara för VM i Ryssland 2018.Spelet såg inte speciellt bra ut och för att det engelska landslaget ska vara ett potentiellt hot i nästa turnering måste en del utvecklas. Förbundskapten Gareth Southgate uttryckte sig på följande sätt efter vinsten på Wembley:- This team has potential but we have a hell of a lot of work to do.Bilden på Harry Kane och tweeten från vederbörande får sammanfatta gårdagens insats. Mannen som var i fokus igår kommer bli en avgörande faktor om drömmar om en stark turnering ska kännas någorlunda realistiska. Som vanligt kommer den samlade journalistkåren, fansen och alla andra som följer detta landslag ha lika orimliga förväntningar som vanligt. Säga vad man vill om det, men det hör till och är trots allt lika spännande att följa varje mästerskapssommar.*** *** **1-0 Harry Kane 94´Bollinnehav: 67-33 %Skott: 17-5Hörnor: 10-4