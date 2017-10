Inför: England - Slovenien

Ikväll kan The Three Lions säkra en plats till VM i Ryssland 2018.

Tre poäng är det enda som behövs. En seger och champagneflaskan kan öppnas och dansen i omklädningsrummet börja. Sätt in bubblet på kylning och håll igång rösterna. Fansen på Wembley Stadium kan få se sitt landslag fira ikväll och räkna med att det kommer bli fest om så sker.



Slovenien står på andra sidan. Ett lag som ligger trea i gruppen på 14 poäng, bara en poäng bakom Slovakien, som just nu har en playoff-plats. Slovenerna har gjort ett stabilt kval och har noterats för fyra vinster, två kryss och två förluster under de åtta spelade matcherna. När England mötte slovenerna förra året på bortaplan blev det 0-0. En match som man ur ett engelskt perspektiv inte minns så väl. Slovenenra å andra sidan kan använda krysset som tändvätska och ha tron med sig när de går ut ikväll.



Det är svårt att sia om vilken matchbild vi kommer få se ikväll. England behöver bara tre poäng till och visst lär man ta chansen. Att England skulle bomma möjligheten att sluta etta i gruppen tror jag är uteslutet. Men nog vill man vinna ikväll och med en Harry Kane i gott slag finns alla möjligheter till seger.



Mittfältaren Deli Alli är avstängd efter fingerincidenten men ärligt talat tror jag inte han kommer sakans. Alli har inte varit i speciellt bra form på sistone och är inte lika betydelsefull för landslaget som hans klubbkompis, Harry Kane, är.



Förbundskapten Gareth Southgate funderar på vem han ska välja som kapten. Han medger att han har flera alternativ att ta av och en kanske får chansen att leda ut sitt landslag denna afton är Harry Kane. Om det säger han:



- Growing up as a kid you always want to play for your country and dream about being captain, especially walking out at Wembley. That will be an amazing thing for me personally.



Återstår att se vem i England som bär bindeln ikväll. Viktigast av allt blir att alla elva spelar steppar upp och gör sitt bästa. England har inte förlorat en enda match i gruppspepelt och en sådan kommer inte ske. Jag räknar med vinst ikväll, darrar landslaget så blir det kanske kryss, men då kommer en trea borta mot Litauen på söndag istället.



Come on, England.



Troligt lag 4-2-3-1 fr.h: Hart - Walker, Stones, Cahill, Bertrand - Dier, Henderson - Sterling, Oxlade-Chamberlain, Rashford - Kane



*** *** ***



VM-kval, grupp F

England - Slovenien

Avspark: 20:45

TV: Kanal 9

0 KOMMENTARER 48 VISNINGAR 0 KOMMENTARER48 VISNINGAR FREDRIK WIBERG

fredrik.wiberg@svenskafans.com

På Twitter: @Fredde21

2017-10-05 12:50:00 fredrik.wiberg@svenskafans.comPå Twitter: @Fredde212017-10-05 12:50:00

ANNONS:

Fler artiklar om England

England

2017-10-05 12:50:00

England

2017-10-04 09:00:00

England

2017-10-02 11:00:00

England

2017-10-02 08:00:00

England

2017-09-29 19:30:00

England

2017-09-29 14:37:00

England

2017-09-28 15:36:00

England

2017-09-28 11:25:00

England

2017-09-25 23:45:00

England

2017-09-20 15:00:00

ANNONS:

Ikväll kan The Three Lions säkra en plats till VM i Ryssland 2018.Fredrik Wiberg skriver veckovis om Englands spännande andraliga.Får vi se några förändringar på bänkarna innan ligan startar igen?England-redaktionen plockar ut helgens bästa spelare från Premier League.Fredrik och Per diskuterar tre aktuella ämnen i Englands ligasystem.Den engelska mittfältaren blir straffad för sin fingergest.Två kvalmatcher återstår när VM-biljetten till Ryssland ska säkras.England-redaktionen plockar ut helgens bästa spelare från Premier League.En vecka av engelsk fotboll ger massa intryck, mål och galenskaper. Här kommer anteckningarna från v.38Fredrik Wiberg skriver veckovis om Englands spännande andraliga.