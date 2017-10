Monday's Notes: Jinx & KKK

En vecka av engelsk fotboll ger massa intryck, mål och galenskaper. Här kommer anteckningarna från v.42.



All you need to know about today's opponents... #CRYCHE pic.twitter.com/VI02BF6LWc — Chelsea FC (@ChelseaFC) October 14, 2017

Imagine if Özil had done what Xhaka did here. Would've been crucified pic.twitter.com/gqj7pe7mHH — J (@MainManOzil) October 14, 2017

Very happy to of made my @premierleague debut for @stokecity Vs Man City. Thank you to my family, friends, fans & the club for the support?? pic.twitter.com/pyLk8PJ7zi — Tom Edwards (@tom__edwardss) October 14, 2017

The KKK are out in force for the Derby Forest game ?? pic.twitter.com/B1CV0hWukt — Football Fights (@footbalIfights) October 15, 2017

Cardiff and Birmingham fans clash after the game last night ?? pic.twitter.com/ksmjwQBT16 — Football Fights (@footbalIfights) October 14, 2017

OMG. No disrespect but WATFORD!!???? — Lee Dixon (@LeeDixon2) October 14, 2017

Tredje matchen på rad där bålgetingarna gör mål 90+Cech har räddat 0 av 12 straffar i Arsenal tröjan.Roy Hodgson blev blott den andre tränaren i Premier League s historia att vinna mot Chelsea med fyra olika lag.99 sekunder mellan de två gula korten som Andy Carroll drog på sig. Clever guyGlad över 7-2 i debut?