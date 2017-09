Monday's Notes: "Karma is a bitch"

?En vecka av engelsk fotboll ger massa intryck, mål och galenskaper. Här kommer anteckningarna från v.36.



Rubbish decision to send off Mané. Rubbish. — Gary Lineker (@GaryLineker) September 9, 2017

BREAKING: Live replay of Sadio Mane on Ederson. ???? pic.twitter.com/O7KeMX5VDK — SPORF (@Sporf) September 9, 2017

Very disappointed about the decision but never the less I want to thank the players, staff and the fans for their support. Good luck for the future. ????????#cpfc Ett inlägg delat av Frank de Boer (@frank150570) Sep 11, 2017 kl. 4:48 PDT

Since I arrived, I have been able to feel your support every single day, you are amazing and I'd like to ask you to please respect everyone! — Álvaro Morata (@AlvaroMorata) September 9, 2017

He barely touched him!!!Karma is a bitch, Steve. Hoppas Palace åker ur.Snyggt av Morata att markera mot osmakliga Chelseafans."Maybe they have different characteristics but I think he is in that level, with Batistuta"Pochettino hyllar Harry Kane.Choupo-Moting, Stokes nya guldgosse, har aldrig kostat en krona i transfers.Tungt om Burnley tappar Tom Heaton en längre tid