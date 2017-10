Monday's Notes: Shambles

En vecka av engelsk fotboll ger massa intryck, mål och galenskaper. Här kommer anteckningarna från den senaste veckan



1,5 miljarder spenderat och ingen ordning. Helt rätt att sparka Koeman efter 8 poäng på 9 matcher.30 minuter, sen sa Klopp bastung, eller vad tyskar säger, och plockade av Lovren. 20 insläppta mål på nio matcher!Mesut skapade åtta chanser mot Everton , fler chanser har ingen spelare skapat undden här säsongen.Femte målet på nio matcher. Het!“We are ready to fight for the coach”Tålmodiga Chelsea s redan tappat tålamodet med Conte. Courtois kämpar emot"It cannot go like this. It cannot be that we concede that many goals away. I'm a defender and I should take care of this"/Matip är lessThe first would not happen if I was on the pitch but I am in the middle of the technical area in my trainers,'/Klopp, ännu mer lessAguero är kung nu också i Citys historieböcker med 177 baljor.HUR kan Bilic var kvar???