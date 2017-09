Monday's Notes: Who saw that coming?

?En vecka av engelsk fotboll ger massa intryck, mål och galenskaper. Här kommer anteckningarna från v.38



Opposition throw in with everyone in position & concede 5 seconds later! Same as Saturday!! — Jamie Carragher (@Carra23) September 19, 2017

"Learning is an attitude in life. It doesn't depend on your geographical status, but more of the attitude in your brain. Are you ready to question yourself every day to see if you can improve?"/ Arsene Wenger om Kieran GibbsSheffield United gör för första gången någonsin 4 mål på Hillsborough.Är det denna man som ska rädda 0-0-6 Crystal Palace Good luck with thatGe honom skytteligatiteln nu!Jag-fick-en-fråga-jag-inte-tycker-om!!!Tomer Hemed.... Inte snyggt. Avstängning att vänta!Hemed har 15 mål och 5 assist på de 23 senaste hemmamatcherna. Kommer att bli saknad.Snart hoppar Carragher själv in i mittförsvaret.Niasse - who saw that coming?Aguero öser in mål och stod i helgen för sitt tredje assist hittills - lika många som under hela förra säsongen.