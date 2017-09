Team of the week #4

England-redaktionen plockar ut helgens bästa spelare från Premier League.



Resultat omgång 4

Formation: 3-4-3

Man City - Liverpool 5-0 Bournemouth 3-0 Tottenham 0-3Leicester - Chelsea 1-2 Watford 0-2 Brighton - W Bromwich 3-1 Stoke - Man United 2-2 Burnley - Crystal P 1-0 Newcastle 0-1West Ham - Huddersfield 2-0***************Inte lätt att bara kastas in i hetluften när Tom Heaton blev skadad. Men Burnley höll nollan och såg till att Palace åter blev mållösa.Ingen lätt situation för Stones att åter komma in i laget efter att ha varit petad. Och det mot vindsnabba Liverpool och med Otamendi som mittbackspartner. Men Stones skötte det galant.Matchvinnare både framåt och bakåt när Newcastle tog hem segern borta mot Swansea, precis när hemmalaget började se farliga ut. Otroligt viktig seger för skatorna som nu vunnit två raka.Tottenham har fått en dålig start på säsongen och skulle nu ställas mot Everton borta. Då slänger Mauricio Pochettino in nyförvärvet Davinson Sanchez, en 21-årig colombian. Och han såg ut som att han spelat i Premier League i flera år.Vilket otroligt lyft för City att kunna spela med Mendy som vänsterytter! Känns som klippt och skuren för Premier League. Om bara City hade någon som kunde nicka, så skulle hans inlägg vara ännu mer nyttiga.Den första spelare de flesta kritar ner om de ska välja den absolut bästa elvan i Premier League. Eller ja, det borde vara så i alla fall. Så sanslöst grym han är. Två delikata assist mot Liverpool på lördagen.Mållösa och bara en poäng efter tre matcher. Nu stod Tony Pulis WBA för motståndet. Men Gross visade vägen med sina två mål och rensade med sina mål en del stryktipskuponger.Watfords mittfält ser äckligt starkt ut. Doucoure, som förra året blev utlånad till Granada, har den här säsongen fått och tagit chansen. Säsongens andra mål på fyra matcher blev det matchavgörande borta mot Southampton.Efter två stolpskott och otaliga missade chanser de inledande omgångarna, så har det lossnat för Harry Kane. Ett flytmål och en läcker halvvolley avgjorde mötet borta mot Everton.Tre mål på en hel Bundesliga säsong, men så två mot självaste United. Har 28-årige kameruniern hittat rätt i Premier League?Även om motståndet var bleka Bournemouth är det svårt att inte ta med Danny Welbeck för insatsen mot sydkustlaget. Två mål och ett assist och lite positiva vibbar in the gunners igen.Siffran inom parentes anger antal veckor spelaren eller tränaren i fråga varit med i SvenskaFans Team of the Week. Håller du med om veckans lag? Eller är vi helt fel ute? Låt oss gärna höra det i kommentarsfältet. Men håll det städat!/Englandsredaktionen