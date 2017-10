Vilka klubbar agerar under uppehållet?

Får vi se några förändringar på bänkarna innan ligan startar igen?

För ungefär en månad sedan listade jag vilka tränare i Premier League som kanske tvingades lämna sitt uppdrag i ligan. Nu har vi facit, det blev en man. Frank de Boer i Crystal Palace var den första att stämpla ut och frågan är om fler tränare är på väg bort? Nu är det uppehåll i ligan, klubbarna har tid att tänka över sin situation. Ska de ge tränarna mer tid eller göra förändringar? SvenskaFans kollar igenom namnen som kan ligga närmast ett samtal med ägarna på kontoret.Aj, aj, aj. Det har inte gått The Toffees väg så här långt. Holländarens dagar på Goodison Park är räknade. Att konstatera något annat vore naivt. Spelet har sett hackigt, slött och oinspirerat ut. Allt annat än den fotboll som den tidigare Barcelona-stjärnan står för. Det går att prata om materialet, försäljningen av Romelu Lukaku och tillfälligheter. Men detta är ämnen som inte kan ältas en hel höst. Ronald Koeman har en trupp som definitivt inte ska ligga på plats 16 i tabellen och bara fyra mål på sju matcher är underkänt. 0-1-förlusten mot lilla Burnley i helgen borde orsakat holländaren kraftiga magsår och nog funderar Bill Kenwright på klubbens framtid. Ett samtal öga mot öga vore bra för fansen, klubben och Koemans bästa.Han är ju ett spännande tränarämne, denna Clement. Men han har inte ingjutit något större hopp i Waleslaget denna säsong. Planeringen av transferfönstret har inte varit den bästa. Alla räknande med att storspelaren, Gylfi Sigurdsson, skulle säljas. Det gjorde han (till slut) och till Swanseas nackdel har ingen steppat upp på mittfältet i islänningens frånvaro. Trixpojken Renato Sanches är rolig att titta på. Men ingen spelare man bygger ett lag på och definitivt ingen mittfältare som ska vara ledaren i ett kontrakskämpande lag. Det är hans axlar inte ämnade för. Paul Clement har inte lyckats få spelet att stämma och tre förluster på de fyra senaste borde göra ägarna oroliga. Ligger man på nedflyttningsplats, som klubben gör för tillfället, finns det alltid en risk att yxan kommer fram. Det såg vi inte minst ifjol när ägare Huw Jenkins bytte friskt på tränarbänken i The Swans.De gillar att jobba argentinskt på sydkusten. En annan Mauricio P blev framgångsrik i klubben och är idag tränare för ett av Englands mest spännande lag (Tottenham). Men att Pellegrino ska gå samma framtid till mötes sätter jag ett stort frågetecken till. The Saints, som brukar spela offensivt och frejdigt, har i år varit ganska tråkiga att se på. En del 0-0-matcher och uddamålsförluster har trillat in den senaste tiden och uppriktigt talat är en 12:e position i tabellen rätt bra jobbat med tanke på hur det har sett ut. Jag tror att ledningen i Southampton inte är helt nöjda med Pellegrinos insatser. Och det gäller att det trillar in lite mål framöver, både för poängen, och klubbens anseendes skull. Vill The Saints aspirera på topp 10 bör man ställa sig frågan om Pellegrino är rätt man att leda klubben till det? Hittills finns det tendenser som lutar mot något annat.Roy, really? Ja det är klart att vi inte kan frångå att åtminstone ha med åldermannen på listan. För i vilken annan klubb som helst hade det inte varit acceptabelt med denna start. Nu tror jag visserligen att Hodgson får tid i Palace. Det är menlöst att sparka någon efter bara tre matcher. Fast tid gavs inte till de Boer så frågan är hur tankarna går kring Hodgson? Precis som alla andra tränare handlar fotboll på denna nivå om att nå resultat. Hodgson har inte gjort det, storförlusterna har avlöst varandra, och 0-17 på sju matcher borde ge Steve Parrish ångestankar varje dag. Finns det inget förtroende för Roy, vare sig hos spelartruppen, eller uppe på kontoret, så kan han ryka vilken minut, sekund och dag som helst. Den sitsen har The Eagles hamnat i. En till storförlust mot Chelsea och inga mål mot Newcastle så kan Roy få gå. Om inte annat har varje individ en värdighet att förhålla sig till.En vinst på sju matcher och nedflyttningsplats. Det är den reella situationen The Cherries befinner sig i. Givetvis förs samtal om klubbens framtid, både på kort och lång sikt, i klubbhuset nere på Vitality Stadium. Om Eddie Howe fortsatt ingår i ekvationen återstår att se. Vi har charmats av den lilla sydkustklubben de senaste åren och Eddie Howe har varit befälhavare på skutan sedan flera år tillbaka. Men varje tid har sitt slut och kanske är hösten ett bevis på att Howe har nått vägs ände? Ibland känner nog tränare att de inte längre fyller någon funktion i laget. Att de idéer man så länge trott på inte längre kan appliceras av spelargruppen. Antingen får vi se en uppryckning snart eller så måste klubben agera. Även om det är fint att behålla tränare över tid så finns det också en ekonomisk situation att förhålla sig till. Ett Premier League-kontrakt är värt mycket pengar. Att offra Howe på resan kan bli ett beslut klubben kanske tvingas överväga i sinom tid, självklart i det här fallet en moralisk fråga. Men etik- och moral är värden som vi sällan ser i dagens moderna fotboll.*** *** ***