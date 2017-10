Wednesday Weekly: Tre överraskningar i The Championship

Fredrik Wiberg skriver veckovis om Englands spännande andraliga.

Vilka klubbar har överraskat hittills? Det är dags att lista lagen som fått en bra start på årets Championship-säsong.Ja, herregud. Att walesarna skulle placera sig på en direktplats denna säsong trodde jag inte var möjligt. Neil Warnock som tränare, en ganska osexig trupp och en kontroversiell ägare som skapat mer problem än framgång i Wales huvudstad. Vad talade för att Cardiff, med en typisk brittisk brunkarstill, skulle krossa allt i sin väg och plocka poäng efter poäng? Förra säsongen slutade man 12:a och hade hela 18 poäng upp till playoffstrecket. I somras kom inga större namn in och trotjänaren Pete Whittingham försvann. Situationer som borde föranlett en mellanmjölksäsong. Men det har varit en succéartad höst The Bluebirds stått för. Borta på Molinuex, mot alla portugisiska fixstjärnor, klev Cardiff in med dobbarna först och slog Wolves med 2-1. Ganska symboliskt så gjorde den tidigare Wolves-produkten, Nathaniel Mendez-Laing, det sista målet framför sina gamla fans. Mittbacken Sol Bamba har beskrivit Warnock som en fadersfigur , så är det något tecken vi ska gå på, är det den fina stämningen i laget. Mår spelarna bra kommer oftast resultaten. Frågan är om man orkar hålla samma tempo året ut? Det isländska mittfältsankaret Aron Gunnarsson kan få dubbla anledningar att klappa i vår. VM och Premier League är inte illa pinkat.Nykomlingen har verkligen varit en frisk fläkt i ligan denna höst. The Blades är seriens bästa hemmalag med 18 av 21 möjliga poäng hittills. Bramall Lane har blivit ett fort och det nalkas optimism hos den röda falangen i stålstaden. Sheffield Wednesday, som varit lite bättre under de senaste åren, har blivit omkörda och det utan nåd. På Hillsborough tvålade United dit sin ärkerival med 4-2 och visade var skåpet skulle stå. I Sheffield United har anfallarna Billy Sharp och Leon Clarke firat stora triumfer och stått för nio mål tillsammans. Två gamla "number nines" som är en utdöende art i världsfotbollen. Huvudtränare Chris Wilder, som haft en professionell spelarkarriär i United, har fått klubben att lyfta. Putsar han bara till bortastatistiken kommer United vara med och utmana om topp-sex-platserna denna säsong. Anförda av stadens son, Billy Sharp, kan det bli Premier League i höst. Och vilket slut det skulle vara för Sharp som är inne på sin tredje vända i klubben men som inte var med i Sheffiled Uniteds senaste PL-äventyr 2006/07. Är det någon som förtjänar en uppflyttning är det han.The Lilywhites har gjort en stark höst. Inför helgens ligamöte mot Wolverhampton (som undertecknad såg på plats) hade Preston spelat nio raka ligamatcher utan förlust. När Wolves gick upp till en 3-0-ledning hemma på ett kokande Molineux trodde nog många att matchen var över. Men icke. Det vitklädda laget under ledning av Alex Neil krigade på och kämpade sig tillbaka i matchen. 1-3 blev till 2-3 och med lite tur kanske det hade blivit 3-3. Preston spelade hårt och gav sig aldrig. Klubben har verkligen bytt upp sig från Simon Grayson till Alex Neil. Den tidigare Norwich-bossen har fått fason på laget från Deepdale Stadium. På hemmaplan är man obesegrade och Preston har häng på playoffplatserna. Den klassiska föreningen har varit nära några gånger att ta steget upp till Premier League men än har det inte skett. Med David Moyes vid rodret var man en match ifrån spel i PL, han drog vidare till Everton och ersattes av Craig Brown. De gillar att jobba skotska tränarnamn på Deepdale - Alex Neil är lovande och kan bli den som tar upp klubben till finrummet. Kanske ligans hårdaste lag kommer inte längra fingrarna emellan. De är beredda att gå all in och än så länge har det burit frukt. Ett enat kollektiv utan fixstjärnor kommer göra livet surt för många lag denna säsong.*** *** ***