Wednesday Weekly: Modest tid på Villa Park

Fredrik Wiberg skriver veckovis om Englands spännande andraliga.

Onsdag igen. Midweek. Midlands. Midtable. Modest. Ja, det är väl där vi landar denna vecka. Det ska handla om en klubb som stagnerat och där frågetecken måste rätas ut.Vad vill Aston Villa och hur är kapaciteten?Efterspelade matcher ligger man på en trist 18:e plats i tabellen medinspelade poäng ochgjorda mål. Det har bara blivit en seger och fansen börjar nog tänka att det inte blir uppflyttning denna säsong heller.Kraven utifrån är förstås höga och det med all förståelse. "The Villans" hade ett par fina år i Premier League back in the days och sett till de ekonomiska förutsättningarna ska man givetvis ses som en contender att åtminstone landa på en av topp sex-placeringarna. Det gjorde man inte ifjol och förmodligen blir det ingen lyckosammare resa denna höst och vår.Fortsätter vi på bokstaven m skulle jag vilja lägga till ordet mätt och titta på två huvudfigurer i klubben. Två britter, som båda kan spelet väl. Jag tänker naturligtvis på tränaren Steve Bruce och lagkaptenen John Terry.Är det inte dags att ta en paus från fotbollsplanen snart? Steve Bruce hade en fin spelarkarriär som försvarare i bland annat Manchester United. Men som tränare har han inte nått några större framgångar. Är han rätt man att leda Aston Villa till uppflyttning? Dr. Tony Xia tror så, men jag ser inte Bruce dricka champagne på Wembley i maj.Captain fantastic? Not really!Inte heller gör jag John Terry det. Värvningen var överraskande. Från pokaler och ära i Premier League, till tråkiga Midlands och Championship-klubben Aston Villa. Vem var det som lockade Terry dit och vad såg han i utmaningen? Det brukar heta att man ska sluta när man är på topp. Kanske skulle John Terry gjort det när vi utvärderar säsongen i maj. Londonlivet är trots allt något helt annat än vardagen i Birmingham.Aston Villa behöver få in en vinnare och ledare i laget. Utifrån den kravbilden var förstås John Terry rätt gubbe att plocka in. Men att byta från ett liv i en toppklubb (Chelsea) i Premier League, till tisdagsmatcher i regnet i Championship, är en omställning. Det ska bli spännande att se hur motivationen är i november när kylan kommer och biter sig in på huden.Inledningen ger en känsla att lagbygget inte stämmer. Steve Bruce är pressad och affischnamnet John Terry har inte levt uppt till den klass han blivit känd för.Och mitt i allt sitter den kinesiska ägaren Dr. Tony Xia som måste försöka få rätsida på klubben. Kanske ska han kontakta sin landsman, Jeff Shi i Wolverhampton, och fråga om agenten Jorge Mendes kan fixa in några portugiser till laget? Det har bevisligen gått rätt bra för rivalen några mil bort.*** *** ***