Wednesday Weekly: Satsa mot Premier League inte alltid guld värt

Fredrik Wiberg skriver veckovis om Englands spännande andraliga.

Att nå pengar, framgång, status och spela mot de bästa är något som alla strävar mot. Såväl spelare, tränare och ägare. När playoff-finalen kickar igång på Wembley i maj brukar man tala om miljon eller miljardmatchen. Oavsett vilken benämning den har så är det stora summor i sikte när slutsignalen går. I våras skrevs det om att vinnaren (Huddersfield) skulle kunna tjäna upp emot 290 miljoner pund över de nästa tre säsongerna. En inkomst som heter duga.Men är det verkligen guld och gröna skogar för alla klubbar som går upp? Under tisdagen kom en rapport som ger oss en annan bild när konfettin trillat ner från luften och nått gräset. Ska vi kalla det för en ekonomisk baksmälla? Finansiella experter beskriver en verklighet där EFL-klubbarna kan gå i konkurs i jakten på Premier League.För att nå en ekonomisk vinning gäller det att spendera smart, se över sin organisation och förhålla sig till verkligheten. Det är lätt att bli entusiastisk och överväldigad när en uppflyttning till Premier League är klar. Nya affischnamn värvas in, långa och dyra kontrakt skrivs och träningsanläggningen byggs ut.Det ägarna däremot inte verkar ta med i kalkylen är att framgångssagan kan bli kort. Du är inte garanterad en längre och stabil inkomst till klubben om du skulle trilla ur, dessutom riskerar kostnaderna över en längre tid bli för höga, sett till klubbens storlek. Kanske tappar man sponsorer längs vägen eller att publiken sviker? Att ta med sig den pengatyngda organisationen ner till Championship, och i värsta fall, League One, kan slå hårt. Men det kan också bli kostsamt att bli kvar i PL under en längre tid. I andra sportsliga sammanhang brukar det låta att du ska vara redo att gå upp, en klok tanke, som kanske fler ägare bör ta i beaktande innan promotion-planerna sätts i verket.Mellan åren 2008 - 2016 nådde 19 klubbar en uppflyttning till Premier League. Bara ett lag, Crystal Palace, klarade sig från att göra en ekonomisk förlust. Den genomsnittliga förlusten under uppflyttningssäsongen låg på 300 000 pund per vecka, enligt statistik från bolaget Vysyble.Det är inte just sportsligt för Palace i dagsläget men ekonomin verkar trots allt god.Många klubbar tjänade pengar under den första säsongen de var i Premier League, sedan blev inkomsterna inte lika stora. En faktor till förlusterna var att lagen inte lyckades hålla sig kvar. Ett av tre lag åkte ur ligan redan under den första säsongen, två av tre lag var nedflyttade efter tre säsonger.Rapporten som Vysyble genomfört beskriver en "ekonomisk utmattning" för klubbarna då de ska försöka konkurrera med de mer etablerade Premier League-klubbarna. Många ägare ser en uppflyttning till Premier League som en guldbiljett till oändliga rikedomar. Men att försöka stanna i PL kan i det långa loppet bli kostsamt. Det leder till problem över flera års tid som inte kan lösas med fallskärmspengar när en nedflyttning sker.Leeds är en toppklubb i Championship den här säsongen, Premier League härnäst?Roger Bell, som var med och skrev rapporten, berättar för BBC att jakten på drömmen kan sluta i en mardöm:- EFL-klubbar som spenderar över sina tillgångar riskerar faktiskt deras framtid genom att jaga en dröm som mer sannolikt slutar i en finansiell mardröm.En talesperson från EFL (English Football League) uttryckte sig följande efter rapporten där han menar på att lagen konkurrerar på olika villkor:- Fotboll är en konkurrenskraftig bransch där framsteg på ligapyramiden är huvudmålet. EFL: s regler måste regelbundet ses om eftersom klubbarna står inför olika ekonomiska utmaningar mot lagen i Premier League.Bell avslutar med att ge ett råd till ägarna i de engelska klubbarna som vill nå Premier League:- Ägare som accepterar en nedflyttningsrisk men som också bevarar balansräkningen har mycket större framtidsutsikter, om klubben skulle bli relegerad. Där är Burnley, Norwich och Newcastle bra exempel.I artikeln finns också en tabell från 2016 som visar på personalkostnader jämfört med omsättning, där Nottingham enligt tabellen spenderade mer pengar på personal än vad klubben egentligen hade utrymme för.Det är minst sagt intressanta tider vi har framför oss i den engelska fotbollen. Ett nytt TV-avtal ska förhandlas fram och de starkaste lagen i Premier League riskerar att dra sig ur. Kommer vi få se en stängd liga i framtiden? Mycket lär hända under de kommande åren och att gå upp till PL är trots rapporten, fortfarande ett stort mål, för många av ägarna. I slutändan går fotboll ut på att vinna men med alla stora pengar i omlopp är det också organisationer som måste gå runt. Att förhålla sig till båda är en klurig ekvation att lösa.*** *** ***BBC Sport