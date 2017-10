Wednesday Weekly: Tre besvikelser i The Championship

Fredrik Wiberg skriver veckovis om Englands spännande andraliga.

Vilka klubbar har underpresterat hittills? Det är dags att lista lagen som borde fått en bättre start på årets Championship-säsong.



1. Sunderland, 23:e plats, åtta poäng

Har det äntligen besannats? En katt har inte nio liv. Sunderland hade ett långt liv i Premier League och med marginalerna mot sig hade tiden i finrummet slutat tidigare. Nu har The Black Cats trillat ner och fått bekänna färg. Som nedflyttat Premier League-lag blir man automatiskt en kandidat att ta klivet upp igen bland många ögon. Mycket beroende på klubbens storlek, tradition och kunnande. Men Sunderland har misslyckats på alla punkter och körde i diket tidigt under hösten. Punkteringen har inte lagats och det är dags att ringa bärgaren och köra in klubben på däckbyte. Vintern kommer snart och dubbdäcken måste på. Hästkrafterna finns ju där i Jack Rodwell, Aiden McGeady och Lewis Grabban. Motorolja i Lee Cattermole och handbroms i John O'Shea. Kanske behöver klubben göra ett chaufförsbyte? Simon Grayson är rutinerad och har åkt många mil på Englands vägar. Men av inledningen att döma har Sunderland kört fast. Nedflyttningsplats i tabellen och en seger på tolv matcher är bedrövligt. Varningsikonen blinkar febrilt men efter alla "great escapes" tidigare kanske ägarna kan luta sig tillbaka i sina kontorsstolar ett tag till?



2. Hull City, 16:e plats, 13 poäng

Här hittar vi också ett färskt PL-lag. Tänka sig. Varför är det så svårt att gå bra i en liga som ska vara sämre än Premier League? Här går det givetvis att dra teorin att Championship är en av världens tuffaste ligor och titta på bredden samt den jämna kvaliteten som råder i engelsk ligafotboll. För i vilket annat land ser vi samma problem? Att klubbarna som trillar ur högstaligan, säsong efter säsong får svårt att prestera i divisionen under? Nåväl, undertecknad såg farhågor i nordöstra England tidigt. En tidigare rysk förbundskapten skulle få fason på detta nykomponerade lag i The Championship. Leonid Slutskij må ha räddat en katt i ett träd men han ser inte ut att göra underverk i Hull. Det finns kvalitet i klubben och en placering under mitten är förstås inte godkänt. Noll segrar på bortaplan och tre poäng från nedflyttning. Det är dags för Sebastian Larsson och co att steppa upp om det ska vända. Enda ljuspunkten är den unga målsprutan Jarrod Bowen som leder skytteligan men han är väl snart såld. High Chaparral-fotbollen har visserligen varit rolig att se på. 0-5-förlust borta mot Derby och 6-1-seger hemma mot Birmingham. Frågan är hur länge ägaren Assem Allam tillåter Slutskij att spela rysk roulette med tigrarna från öst?



3. Sheffield Wednesday, 12:e plats, 16 poäng

Det måste vara smärtsamt att tillhöra "The Owl-camp" för stunden. Den röda stadsrivalen från Bramall Lane gick upp från League One i somras och ligger före i tabellen. Faktum är att Sheffield United är på väg mot PL och ligger på en tredjeplats i tabellen. Att man dessutom förlorade "The Steel City-derby" på hemmaplan med 2-4 strör salt i de redan upprivna Sheffield Wednesday-såren. Behöver jag tillägga att den argentinska målgöraren Fernando Forestieri är långtidsskadad? Hur hamnade vi här, är nog en fråga de blåvita ugglorna försöker svara på. Playoff-kandidat i våras och en straffläggning ifrån finalen på Wembley. Året innan föll man på målsnöret när Hull tog chansen och höjde bucklan i London. Den här säsongen är man mil från den formen. Ett mellanpresterande lag som inte nått topparna och underpresterat sett till förväntningar, spelartrupp och tränare. Carlos Carvahal är en erkänt skicklig coach och har gjort fina resulat med Wednesday - men nu är han nära liemannen. Bolton, som inte hade vunnit en match på hela säsongen, bröt sin horribla trend med att besegra, just det, Sheffield Wednesday i helgen. En kall höst blev i lördags ännu kyligare. Återstår att se om ugglorna bryter trenden och springer ikapp United i vår.



Nästa vecka listar jag vilka tre lag som varit överraskningar denna säsong.



*** *** ***

0 KOMMENTARER 102 VISNINGAR FREDRIK WIBERG

fredrik.wiberg@svenskafans.com

På Twitter: @Fredde21

2017-10-18 09:00:00

