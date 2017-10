2017-10-15 14:30

Brighton på söndag blir ännu en nyckelmatch för Everton Football Club

Ödesmatch för manager Ronald Koeman. Everton behöver vinna denna match för att svinga sig uppåt i tabellen och om de misslyckas med detta så tror jag att styrelsen har fått nog av Koeman. Visst har de gått ut och gett managern sitt fulla förtroende men för oss som varit med ett tag betyder detta att han är nära att få sparken. De går aldrig ut med denna information när det går bra och allt är frid och fröjd, det blåser upp till storm för Koeman på söndag och jag ställer mig frågande till om han





Evertons anfallsspelare behöver börja leverera, vi kommer inte att vinna några matcher utan att göra mål. I helgens match ställs de mot Evertonprodukten



Brighton har likt Everton en väldigt fin välgörenhetsrörelse, Albion in the Community. De jobbar för att alla ska kunna spela fotboll, vara aktiva och leva hälsosamt. Allt för att förbättra människors livssituation.



Men det är en parentes i sammanhanget och för att återgå till helgens match så har Brighton Bong tillbaka efter skada, han spelade mot



Det gäller för spelare som Sigurdsson och Ronney att leda laget. Personligen anser jag också att en spelare som



Nu vänder det för vår anrika gamla klubb!



COYB Brighton ligger på samma poäng som Everton och nykomlingen ser sin chans att besegra ett Everton helt ur form. Brightons styrka är just det vi saknar kämpaglöd och fart. Spelare för spelare har Everton ett bättre lag men som vi sett tidigare så är inte kvalité allt. Chris Hughton kommer att få sitt lag att ge allt och vi vet att det kommer att bli en tuff match. The Seagulls kommer inte att lägga sig ner och ta en förlust hemma på Amex Stadium. Brighton är en relativt liten klubb men de har en fin arena och utmärkta träningsfaciliteter som vittnar om deras vilja att etablera sig i fotbollens finrum.Evertons anfallsspelare behöver börja leverera, vi kommer inte att vinna några matcher utan att göra mål. I helgens match ställs de mot Evertonprodukten Shane Duffy som jag personligen ville ha kvar i Everton då jag gillar hans spelstil. Han är ingen världsback men han är pålitlig, något som Everton saknar just nu. Jag vill inte prata om Williams nu men jag hoppas verkligen att Williams sitter på bänken i denna match då vi inte har råd med individuella misstag i denna matchen.Brighton har likt Everton en väldigt fin välgörenhetsrörelse, Albion in the Community. De jobbar för att alla ska kunna spela fotboll, vara aktiva och leva hälsosamt. Allt för att förbättra människors livssituation.Men det är en parentes i sammanhanget och för att återgå till helgens match så har Brighton Bong tillbaka efter skada, han spelade mot Arsenal och var ganska bra trots att han såg lite ringrostig ut. Han kommer förmodligen att vara ännu bättre i helgen då han förmodligen vill visa upp sig i Premier League för hemmafansen. Däremot så verkar de få klara sig utan Kayal och Baldock som fortfarande är skadade. Chris Hughton kommer troligtvis inte att bjuda på några större överraskningar i startelvan utan Everton vet vad som väntar och det kommer att krävas en hundraprocentig inställning och ett fungerande anfallsspel. Får vi till anfallsspelet så vinner vi matchen. Nyckelspelare för Everton bör vara Calvert-Lewin, Baines och Gana, dessa tre har varit avgörande för vårt spel hittills. Spelar de bra så har vi en god chans men vi behöver flera spelare som kliver fram, dags att visa att ni vill spela, vill vinna och är beredd att göra det som krävs för att vår fina klubb ska blomstra igen.Det gäller för spelare som Sigurdsson och Ronney att leda laget. Personligen anser jag också att en spelare som Tom Davies borde vara given i laget. Jag ska försöka mig på en laguppställning men det är till viss del vad jag tror och till viss del vad jag vill ha på planen.Nu vänder det för vår anrika gamla klubb!COYB

Brighton-Everton Ryan

2. S Bruno

Duffy

5. L Dunk

Bong

March

Stephens

Pröpper

Knockaert

Gross

Murray



Avbytare

Krul

Schelotto

Rosenior

Izquierdo

Murphy

Hutchinson

Ahannach

1. J Pickford

3. L Baines

4. M Keane

6. P Jagielka

15. C Martina

2. M Schneiderlin

17. I Gueye

26. T Davies

Sigurdsson

29. D Calvert-Lewin

10. W Rooney



Avbytare

22. M Stekelenburg

30. M Holgate

5. A Williams

20. D Klaassen

31. A Lookman

17. M Bešic

9. S Ramirez



