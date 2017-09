Rooney - spelfördelare på mitten?

Everton-Apollon Limasol. EL. Omgång 2. Måstematch mot ’reselag’. Antal hövdingar och indianer?

Ytterligare en ’måstematch’ mot ett för mig okänt motstånd från Cypern i EL omgång 2. Frågorna är många, som inför Everton-Bournemouth, vilket i det fallet landade väl. Men: När ställer Everton upp med rätt lag?



Jag tror principiellt att Koeman måste anpassa antal ’hövdingar och indianer’ på plan. Idéen med 3 st No 10, (’hövdingar’), med Rooney, Sigge och Klassen mot Bournemouth tror jag är fel - det måste också finnas löpande och arbetsvilliga ’indianer’. Som Niasse. Mer indianer än hövdinga

Välbehövlig match, trots allt.







Samtidigt måste Everton vinna matchen efter bedrövliga 0-3 mot Atalanta i första omgången. Allt annat än seger mot den cypriotiska uppstickaren är underkänt.



Möjligheten som jag ser är att Koeman kan tänkas vilja rotera sina ’hövdingar’ och därmed välja ett lag komponerat i stil med

Frågan kvarstår dock angående Niasse. Varför är han inte anmäld till EL?





Apollon Limasol

Jaha? Eftersom Cypern har med ett lag i CL också så kanske det finns något här. Limasol klarade 1-1 mot Lyon i första omgången vilket var starkt gjort så det lär inte vara en slagpåse som vi möter.



Via wikipedia framkommer följande fakta:



Fullt namn

Apollon Limassol FC

Grundad

14 april 1954

Arena

Tsirion Stadium

(kapacitet: 13,331)







Möjliga startelva



Det är inte lätt att veta hur Koeman resonerar inför denna match heller, jag undrar fortfarande.

Så här hade jag gjort.



Pickford i mål.



I backlinjen anser jag Kenny, Holgate, Keane och Baines ska spela men problem med skador på Jags och Keane påverkar, så det lär bli Williams igen. Martina kan inte vara annat än ett sistaval.



På mittfältet så finns många alternativ och rätt mix saknas alltjämt.

Davies och Besic i motorrummet tillsammans med Rooney på mittfältet som spelfördelare - omgiven av snabba anfallare. Så skulle jag vilja ha det. Det innebär att Schneiderlin, Gana, Sigge och Klaasen får stå över och att Vlasic får starta. Blir nog svårt när Koeman vill spela Klassen...





Anfallsmässigt vill jag ha minst 2 spelare igen. Lookman och Sandro roteras in från start med Mirallas och Calwert-Lewin beredda att bytas in. Sandro behöver få göra mål och Mirallas behöver komma igång och visa vägen med den rutin han har.



Detta ger oss i dagsläget ett ungt lag med 3 åldermän:



Pickford

Kenny, Holgate, Williams, Baines ©.

Rooney, Davies, Besic,

Vlasic

Sandro, Lookman.



Reserver: Steken, Martina, Schneiderlin, Sigurdsson, Mirallas, Calwert-Lewin, Gana.





Tips: 4-1 efter ytterligare en vändning. Mål: Sandro (2), Vlasic, Calwert-Lewin.



COYB.



Jonas N

2017-09-27 08:31:32

