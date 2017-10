Evertons värvningar två månader in i säsongen

Två månader har förflutit av Premier League säsongen 2017/18. Everton har värvat stort men samtidigt sålt dyrt. Har transferfönstret varit en succé, en flopp eller något mitt i mellan? I denna artikel ska jag försöka mig på att summera Evertons transferlycka och vi börjar med Davy Klaassen.





Detsamma gäller Sandro till viss del då han också har haft det svårt i inledningen av säsongen. Skillnaden är dock att jag tycker att Sandro verkar vara kvickare i tanken än Klaassen, i hans fall gäller det mer att anpassa kroppen till tempot vilket jag tror att han kommer att göra.

Jordan Pickford är vår hittills överlägset bästa värvning, han har storspelat trots vårt ibland usla försvarsspel. Om han utvecklas bra så kan han bli en av våra bästa målvakter genom tiderna, men det är alldeles för tidigt att sia om detta kommer ske eller inte. Men talang har killen.



Keane har även han en stor talang även om han har svajat de sista matcherna. Han är stark i luften, han har ett bra passningsspel och han vill vara involverad. För där tycker jag man ser om en spelare har talang, viljan att vilja ha bollen hela tiden, att vilja vara involverad. Det är lite det som brister i spelare som Barkley och Williams, Barkley är fortfarande ung men han försvinner i matcher och visar upp ett dåligt kroppsspråk. Williams verkar aldrig vilja ha bollen och jag anser att han borde petas bara på grund av det. Keane tar ansvar och vill vara delaktig, tyvärr har han tappat lite självförtroende den sista tiden. Detta tror jag också har att göra med att Williams inte vill ha boll vilket tvingar Keane att hela tiden producera boll framåt, då kommer det att komma misstag. Om vi däremot skaffar in en till spelande mittback så kommer Keane att kunna blomma ut och bli en ledare.







Wayne Rooney har haft en bra start på säsongen och jag tror att han kan bli viktig med sin rutin och sin näsa för mål. Däremot så är han inte samma spelare han var för några säsonger sedan, han är inte snabb och han har tappat i kvalité. En bra värvning för Everton men inte alls tillräckligt för att ersätta Lukaku.



Sigurdson väljer jag att inte dra några slutsatser om då han är såpass ny i laget, jag väljer att ge honom mer tid.



2017-10-05 12:25:00

