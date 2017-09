Hoppet vilar på den oönskade Niasses axlar.

Inför Everton vs Burnley

Pressen ökar på Ronald Koeman och nu väntar ett Burnley i form. Evertons hopp står till en spelare som knappt tog sig in i truppen.





Fiasko på fiasko radas upp och alla de nyförvärv som spred en positiv air över klubben får inte till det, åtminstone inte tillsammans. Det kommer ta tid, men under den tiden får laget inte sjunka för djupt ned, för då kommer Ronald Koeman inte ha något jobb kvar.



Till råga på allt är det formstarka



Kärvt läge.



Ronald Koemans recept framkom med all önskvärd tydlighet på presskonferensen inför matchen. Dags att gå mer direkt, kämpa om andrabollar, inte ta några risker i speluppbyggnaden och framförallt – spela aggressivt. Det vill säga samma metod som Burnley är mästare på. Koeman ger därmed upp att försöka sätta ett passningsspel när självförtroendet är i botten. Vägen till nytt självförtroende blir därmed ett direkt spel i syfte att genom aggressivitet lyfta energin. Problemet är dock att där finns ingen reslig center att spela upp bollar på. Det närmaste vi har just nu är unge



Skador på mittbackarna



På den positiva sidan har vi unge Nikola Vlasic som direkt anpassat sig och var den enda ljuspunkten i det senaste Europa League-debaclet. Snabb, orädd och kan bli riktigt bra.



Sean Dyches Burnley känns nu som ett Mount Everest att bestiga och det kommer bli kamp. Förvänta er inget skönspel. Tre poäng är dock ett måste för Ronald Koeman. Tror det blir svårt.



Trolig uppställning (återigen nästan omöjlig att förutse):

Pickford – Kenny, Keane, Williams, Baines – Sigurdsson, Gueye, Schneiderlin – Rooney, Niasse, Vlasic



PER MALMQVIST STOLT

skribentper@gmail.com

På Twitter: @permalmqvist

2017-09-30 09:50:00

Pressen ökar på Ronald Koeman och nu väntar ett Burnley i form. Evertons hopp står till en spelare som knappt tog sig in i truppen.Ytterligare en ’måstematch’ mot ett för mig okänt motstånd från Cypern i EL omgång 2. Frågorna är många, som inför Everton-Bournemouth, vilket i det fallet landade väl. Men: När ställer Everton upp med rätt lag? Jag tror principiellt att Koeman måste anpassa antal ’hövdingar och indianer’ på plan. Idéen med 3 st No 10, (’hövdingar’), med Rooney, Sigge och Klassen mot Bournemouth tror jag är fel - det måste också finnas löpande och arbetsvilliga ’indianer’. Som Niasse. Mer indianer än hövdingaVad kan vi vänta oss i spelidé och kommer EFC ha ett ’lag’ på plan? Det är mina frågor inför en hemmamatch som jag före säsongen hade räknat in som säker seger. Om spelidén och ansatsen varit att sätta defensiven främst - så är de 3 senaste ligamatcherna ’nog’ inte rätt idé. Om utgångspunkten var defensiv, så hade jag förväntat mig resultat i stil med 0-0, 1-1, 0-1 osv. Och det har vi ju inte fått, (0-2, 0-3 och 0-4). Jag tror alltså att Koeman bör överpröva spelidén och satsa mer offensEverton tar emot Sunderland på Goodison Park i vad som får ses som en betydligt viktigare match än vad någon kunde föreställa sig före säsongen. Allt annat än avancemang vore en katastrof.Det är ingen enkel start av Premier League som väntat Everton. Efter att ha betat av Man City, Chelsea och Tottenham väntar nu det sista ”elddopet” i form av en speciell match. Old Trafford är spelplatsen och för motståndet står serieledande Manchester United. Upp till kamp!Europa Leagues gruppspel återvänder till Everton FC efter två säsongers frånvaro. The Toffees ställs direkt inför en lurig öppningsmatch när grupp E slår upp portarna 19.00 under torsdagskvällen.Helgens möte är återigen en måstematch för Everton. En förlust så blir det svårt att hänga på i toppen medans en vinst skulle sätta oss i ett ypperligt tillfälle att nå topp sex. Vi har ett fruktansvärt tufft schema i Premier Leagues uppstart, men skulle vi klara oss igenom den med bravur så finns alla möjligheter att kunna utmana om topp sex. Vi har dessutom misslyckats med att slå Tottenham de senaste åren, den senaste segern var 2012.Efter en hektisk sommar slog fönstret igen sista augusti och det är på sin plats att göra en samlad bedömning av hur väl rustade Everton står inför Koemans andra säsong. Här bedömer delar av Evertonredaktionen fönstrets utfall för The Toffees.Visst finns det en risk att jag framstår som en gnällspik, och visst finns det en viss sanningshalt i att jag gnäller men hur kan man vara nöjd med sommarens transferfönster när vi står utan EN riktigt beprövad anfallare.På väg hem igår efter en kväll med vänner stoppades Wayne Rooney av polis i närheten av sitt hem i Cheshire. Han fick därefter följa med till den lokala polisstationen för förhör.