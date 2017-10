Inför Leicester - Everton

En sen söndagsmatch står på menyn för Everton när David Unsworth tar sitt lag till King Power Stadium för ett spännande möte med Leicester City. I hemmalaget sitter en ny tränare (Puel) på bänken medan Unsworth i sin tur är ”caretaker” på obestämd tid. Lyckas Everton ta sig över nedflyttningsstrecket eller kommer Vardy och hemmalaget att sänka EFC djupare ner i dyn?

Hemmalaget



När Leicester City imorgon kliver in på sin hemmaplan kommer man att ledas av en ny tränare som många nog känner igen. Fransmannen Claude Puel är ny i klubben efter att Craig Shakespeare fick foten för några veckor sedan. Puel, som ifjol basade över Southampton, kommer att ha höga krav på sig med tanke på att Leicesters beslutsorgan Vichai Srivaddhanaprbha inte är rädd att låta tränare gå. På lite drygt nio månader har den Thailändska ägaren givit två tränare sparken och det återstår att se om Puel är den frälsare som Srivaddhanaprbha letar efter. Spelmässigt är det svårt att sia om hur snabbt Puel kommer att låta sina nya idéer ge genomslag men att mata Jamie Vardy med bollar lär säkert vara ett drag som fransmannen lutar sig mot. Man har dessutom arbetshästen M. Albrighton, rappe japanen Okazaki och snidaren Mahrez till sitt förfogande vilket gör det hela till en attraktiv tränarmöjlighet för Puel. Leicester är alltid ett lag som ska respekteras och som vederbörande hyser stor respekt för. ”Foxes” är dessutom formstarkt med endast en förlust på de sju senaste matcherna och är b.la. framme i kvartsfinal i ligacupen efter 3-1 seger mot Leeds. Inför morgondagens möte återfinns man en poäng före Everton med nio inspelade poäng och på plats 15 i tabellen.





Everton



De vackra knäckkolorna åkte förvisso ur ligacupen i onsdags mot Chelsea men tittar vi på insatsen och prestationen så hamnar den överst på listan över 2017/2018 så här långt. Vid sidlinjen stod caretaker David Unsworth som efter sparkningen av Ronald Koeman försöker få Everton på rätt köl igen. Andra halvlek förtjänade helt klart ett bättre öde än den 2-1 förlust som stod på tavlan efter 90 minuter på Stamford Bridge. Förhoppningarna är att den gode Unsworth kan ta med denna insats och känsla till mötet med Leicester. Ett nytt Leicester med en ny tränare där spelarna kommer göra allt för att imponera gäller det att Everton möter upp med samma mynt. Alla vet vad Vardy, Okazaki & CO kan leverera i sina bästa stunder och det blir spännande att se hur Unsworth kommer att formera sitt lag. Det troliga är att vi får se några förändringar jämfört med cupmatchen i veckan men vilka är svårt att sia om. Själv föredrar jag inte en 3-backslinje utan hoppas att man återgår till en ryggrad med fyra där bak. Får Rooney sällskap på topp av DCL eller Vlasic? Plockas Sandro fram som en joker? Är den underpresterande Schneiderlin längre bort från laget än tidigare? Kommer McCarthy fortsätta från start?



Matchinfo:



Söndag 29/10, kl 17.00

King Power Stadium, Leicester



Tidigare möten på KPS:

16/17 Leicester – Everton 0-2

15/16 Leicester – Everton 3-1

14/15 Leicester – Everton 2-2

03/04 Leicester – Everton 1-1 (Walkers Stadium)

01/02 Leicester – Everton 0-0 (Filbert Street) När Leicester City imorgon kliver in på sin hemmaplan kommer man att ledas av en ny tränare som många nog känner igen. Fransmannen Claude Puel är ny i klubben efter att Craig Shakespeare fick foten för några veckor sedan. Puel, som ifjol basade över Southampton, kommer att ha höga krav på sig med tanke på att Leicesters beslutsorgan Vichai Srivaddhanaprbha inte är rädd att låta tränare gå. På lite drygt nio månader har den Thailändska ägaren givit två tränare sparken och det återstår att se om Puel är den frälsare som Srivaddhanaprbha letar efter. Spelmässigt är det svårt att sia om hur snabbt Puel kommer att låta sina nya idéer ge genomslag men att mata Jamie Vardy med bollar lär säkert vara ett drag som fransmannen lutar sig mot. Man har dessutom arbetshästen M. Albrighton, rappe japanen Okazaki och snidaren Mahrez till sitt förfogande vilket gör det hela till en attraktiv tränarmöjlighet för Puel. Leicester är alltid ett lag som ska respekteras och som vederbörande hyser stor respekt för. ”Foxes” är dessutom formstarkt med endast en förlust på de sju senaste matcherna och är b.la. framme i kvartsfinal i ligacupen efter 3-1 seger mot Leeds. Inför morgondagens möte återfinns man en poäng före Everton med nio inspelade poäng och på plats 15 i tabellen.De vackra knäckkolorna åkte förvisso ur ligacupen i onsdags mot Chelsea men tittar vi på insatsen och prestationen så hamnar den överst på listan över 2017/2018 så här långt. Vid sidlinjen stod caretaker David Unsworth som efter sparkningen av Ronald Koeman försöker få Everton på rätt köl igen. Andra halvlek förtjänade helt klart ett bättre öde än den 2-1 förlust som stod på tavlan efter 90 minuter på Stamford Bridge. Förhoppningarna är att den gode Unsworth kan ta med denna insats och känsla till mötet med Leicester. Ett nytt Leicester med en ny tränare där spelarna kommer göra allt för att imponera gäller det att Everton möter upp med samma mynt. Alla vet vad Vardy, Okazaki & CO kan leverera i sina bästa stunder och det blir spännande att se hur Unsworth kommer att formera sitt lag. Det troliga är att vi får se några förändringar jämfört med cupmatchen i veckan men vilka är svårt att sia om. Själv föredrar jag inte en 3-backslinje utan hoppas att man återgår till en ryggrad med fyra där bak. Får Rooney sällskap på topp av DCL eller Vlasic? Plockas Sandro fram som en joker? Är den underpresterande Schneiderlin längre bort från laget än tidigare? Kommer McCarthy fortsätta från start? Premier League , omgång 10.Söndag 29/10, kl 17.00King Power Stadium, Leicester16/17 Leicester – Everton 0-215/16 Leicester – Everton 3-114/15 Leicester – Everton 2-203/04 Leicester – Everton 1-1 (Walkers Stadium)01/02 Leicester – Everton 0-0 (Filbert Street)

0 KOMMENTARER 137 VISNINGAR 0 KOMMENTARER137 VISNINGAR JOEL A

joel.x.andersson@hotmail.se

2017-10-28 19:53:00 joel.x.andersson@hotmail.se2017-10-28 19:53:00

ANNONS:

Fler artiklar om Everton

Everton

2017-10-28 19:53:00

Everton

2017-10-23 15:50:00

Everton

2017-10-19 15:22:00

Everton

2017-10-14 09:44:06

Everton

2017-10-05 12:25:00

Everton

2017-09-30 09:50:00

Everton

2017-09-27 08:31:32

Everton

2017-09-22 20:02:41

Everton

2017-09-20 12:30:00

Everton

2017-09-16 19:03:00

ANNONS:

En sen söndagsmatch står på menyn för Everton när David Unsworth tar sitt lag till King Power Stadium för ett spännande möte med Leicester City. I hemmalaget sitter en ny tränare (Puel) på bänken medan Unsworth i sin tur är ”caretaker” på obestämd tid. Lyckas Everton ta sig över nedflyttningsstrecket eller kommer Vardy och hemmalaget att sänka EFC djupare ner i dyn?Holländaren lämnar Everton. Det är ett avsked där han lämnar en trupp som saknar självförtroende och inte verkar veta ut eller in. Roberto Martinez anklagades för att inte ha en plan B. Koeman hade aldrig någon plan A.Everton möter Lyon och Arsenal inom loppet av några dagar. Everton-redaktionen är på plats och istället för klassiska införtexter, så följ nedan mer som en blogg under veckoslutet.Ödesmatch för manager Ronald Koeman. Everton behöver vinna denna match för att svinga sig uppåt i tabellen och om de misslyckas med detta så tror jag att styrelsen har fått nog av Koeman. Visst har de gått ut och gett managern sitt fulla förtroende men för oss som varit med ett tag betyder detta att han är nära att få sparken. De går aldrig ut med denna information när det går bra och allt är frid och fröjd, det blåser upp till storm för Koeman på söndag och jag ställer mig frågande till om hanTvå månader har förflutit av Premier League säsongen 2017/18. Everton har värvat stort men samtidigt sålt dyrt. Har transferfönstret varit en succé, en flopp eller något mitt i mellan? I denna artikel ska jag försöka mig på att summera Evertons transferlycka och vi börjar med Davy Klaassen.Pressen ökar på Ronald Koeman och nu väntar ett Burnley i form. Evertons hopp står till en spelare som knappt tog sig in i truppen.Ytterligare en ’måstematch’ mot ett för mig okänt motstånd från Cypern i EL omgång 2. Frågorna är många, som inför Everton-Bournemouth, vilket i det fallet landade väl. Men: När ställer Everton upp med rätt lag? Jag tror principiellt att Koeman måste anpassa antal ’hövdingar och indianer’ på plan. Idéen med 3 st No 10, (’hövdingar’), med Rooney, Sigge och Klassen mot Bournemouth tror jag är fel - det måste också finnas löpande och arbetsvilliga ’indianer’. Som Niasse. Mer indianer än hövdingaVad kan vi vänta oss i spelidé och kommer EFC ha ett ’lag’ på plan? Det är mina frågor inför en hemmamatch som jag före säsongen hade räknat in som säker seger. Om spelidén och ansatsen varit att sätta defensiven främst - så är de 3 senaste ligamatcherna ’nog’ inte rätt idé. Om utgångspunkten var defensiv, så hade jag förväntat mig resultat i stil med 0-0, 1-1, 0-1 osv. Och det har vi ju inte fått, (0-2, 0-3 och 0-4). Jag tror alltså att Koeman bör överpröva spelidén och satsa mer offensEverton tar emot Sunderland på Goodison Park i vad som får ses som en betydligt viktigare match än vad någon kunde föreställa sig före säsongen. Allt annat än avancemang vore en katastrof.Det är ingen enkel start av Premier League som väntat Everton. Efter att ha betat av Man City, Chelsea och Tottenham väntar nu det sista ”elddopet” i form av en speciell match. Old Trafford är spelplatsen och för motståndet står serieledande Manchester United. Upp till kamp!