Fokus är på dig Wayne

Inför Man Utd - Everton

Det är ingen enkel start av Premier League som väntat Everton. Efter att ha betat av Man City, Chelsea och Tottenham väntar nu det sista ”elddopet” i form av en speciell match. Old Trafford är spelplatsen och för motståndet står serieledande Manchester United. Upp till kamp!

Hemmalaget

Hos de röda i Manchester är i stort sett allting på topp. Man började





Everton

Det är inte ens fyra veckor sedan The Toffees senast var i staden Manchester. Då återvände man hem till Merseyside med en pinne i bagaget efter en bra insats på Etihad Stadium. Tuffare nu? Svårt att säga men i stort tror jag att det blir ungefärligt prov som då. Ett hungrigt hemmalag med den förre detta Evertonstrikern Romelu Lukaku i målform kommer Koeman & CO att behöva vara på sin absoluta vakt och framförallt visa betydligt mer stake och defensiv styrka än de senaste matcherna. Insatsen mot Man City är något man till denna match kan plocka fram då laget då såg väldigt samlat och bekvämt ut. Annat är det på senare tid då detta utbytts mot något av det motsatta. I matcherna mot både Spurs (0-3) och Atalanta i EL (0-3) har laget uppträtt som yra höns och all form av struktur har varit bortblåst. Man Utd kommer att ha avgjort matchen redan efter första 45 min om detta skulle fortsätta och det är också tydligt att Koeman tryckt på just organisation och ”ryggrad” inför mötet på Old Trafford. Notera också att detta blir första gången som Wayne Rooney återvänder till sin gamla klubb där han har ikonstatus. Med flest mål genom tiderna i United och x antal stora titlar i en av världens största klubbar hoppas vi såklart på ett bra välkomnande och en bra insats från Rooney, något som kan behövas efter rattonykterheten.





Matchinfo:

Premier League, omgång 5.

Söndag 17/9, kl 17.00

Old Trafford, Manchester



Tidigare möten på OT:

16/17 Man United – Everton 1-1

15/16 Man United – Everton 1-0

14/15 Man United – Everton 2-1

13/14 Man United – Everton 0-1

0 KOMMENTARER 99 VISNINGAR 0 KOMMENTARER99 VISNINGAR JOEL A

joel.x.andersson@hotmail.se

2017-09-16 19:03:00 joel.x.andersson@hotmail.se2017-09-16 19:03:00

Europa Leagues gruppspel återvänder till Everton FC efter två säsongers frånvaro. The Toffees ställs direkt inför en lurig öppningsmatch när grupp E slår upp portarna 19.00 under torsdagskvällen.Helgens möte är återigen en måstematch för Everton. En förlust så blir det svårt att hänga på i toppen medans en vinst skulle sätta oss i ett ypperligt tillfälle att nå topp sex. Vi har ett fruktansvärt tufft schema i Premier Leagues uppstart, men skulle vi klara oss igenom den med bravur så finns alla möjligheter att kunna utmana om topp sex. Vi har dessutom misslyckats med att slå Tottenham de senaste åren, den senaste segern var 2012.Efter en hektisk sommar slog fönstret igen sista augusti och det är på sin plats att göra en samlad bedömning av hur väl rustade Everton står inför Koemans andra säsong. Här bedömer delar av Evertonredaktionen fönstrets utfall för The Toffees.Visst finns det en risk att jag framstår som en gnällspik, och visst finns det en viss sanningshalt i att jag gnäller men hur kan man vara nöjd med sommarens transferfönster när vi står utan EN riktigt beprövad anfallare.På väg hem igår efter en kväll med vänner stoppades Wayne Rooney av polis i närheten av sitt hem i Cheshire. Han fick därefter följa med till den lokala polisstationen för förhör.Everton har inlett säsongen lovande. Det har känts stabilt. Men nu finns viss fog för oro, och inte bara därför att Chelsea är en oerhört svår bortamatch, utan för ett något besvärande skadeläge.Under fredagseftermiddagen lottades gruppspelet till Europa League anno 2017/2018. Everton kvalificerade sig till turneringen tack vare segrar i dubbelmatcherna med Ruzomberok (Slovakien) och sedan Hajduk Split från Kroatien.Avancemang viktigt. Fläskveckan fortsätter. Efter en tuff bortamatch och stark insats mot Manchester City, (1-1), så ska de blå nu resa över halva Europa och returmatch mot Hajduk Split i Kroatien torsdag kväll och som jag förstår Poljudstadion innan veckan avslutas med Chelsea. På förhand såg detta ut som på gränsen till en mardrömsvecka – men man kan också se det som en fantastiskt spännande vecka med matcher som utmanar och utvecklar vårt lag. Egentligen det jag önskat mig i många månSäsongens andra ligamatch, tillika första bortafajt står för dörren under måndagskvällen. Everton reser den dryga timmen via M62 till Manchester där en tippad PL-mästare väntar. Kan man upprepa fjolårets fina insats på Etihad Stadium?