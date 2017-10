Ronald Koeman får sparken

Holländaren lämnar Everton. Det är ett avsked där han lämnar en trupp som saknar självförtroende och inte verkar veta ut eller in. Roberto Martinez anklagades för att inte ha en plan B. Koeman hade aldrig någon plan A.





Holländaren kom som en frälsare. Ägaren Farhad Moshiri ville ha Koeman och ingen annan. Var beredd att betala multum för kontraktet, vilket också skedde. Men kraven var också höga. Med sällan skådat självförtroende klev Koeman in och började ett förändringsarbete efter Roberto Martinez som skulle leda till ett



Problemet var bara att när väl



Finns inga andra ord för det. Och fanns det någon form av struktur kvar från Martinez tid, så är den helt väck nu. Martinez ansågs som naiv i sitt sätt att spela fotboll och att framförallt inte han en plan B, då spelarmaterialet inte ansågs tillräckligt bra för att spela såsom Pep Guardiolas lag. När det gällde Ronald Koeman, så visade det sig att någon plan B behövdes inte, då han inte ens hade en plan A.



Spelare som tidigare visat stor kompetens föll ihop och tappade självförtroendet. Försvaret, vilket var den del som Koeman i förstone skulle stärka, blev vad man förr kallade för rundningsmärken. Bättre ord finns inte för eländet. Passningsspelet lyste med sin frånvaro och Koeman menade att de skulle spela mer direkt och kämpa för att få tillbaka självförtroendet.



Satt själv på Goodisons läktare och såg matchen mot Arsenal igår. Maken till uselt spel kan jag faktiskt inte komma ihåg att jag sett tidigare. Allt byggde på långa bollar upp mot



Visserligen pressade man till sig ledningsmålet som avslutades snyggt av Wayne Rooney. Men i övrigt handlade allt om Arsenal.



Calvert-Lewin skötte sig bra (ja, eller de var i vart fall inte riktigt dåliga... Calvert-Lewin var nog näst bäst i ett uselt gäng efter Pickford). En framtidsspelare. Fick tag på bollarna och fightades, likt en Don Quijotes kamp mot väderkvarnar. Målvakten Jordan Pickford storspelade, ändå fick han släppa fem bollar bakom sig.



Dessutom byter Koeman ut Calvert-Lewin och Rooney, vilka båda faktiskt skötte sig bra. Calvert-Lewin fick visserligen en smäll i ansiktet med blodvite som följd, men av hans reaktion att döma var han inte sugen på att bli utbytt. Och den i övrigt paralyserade Goodison-publiken vaknade till för att bua åt bytet. Koeman tycktes återigen inte ha en aning om vad han höll på med.



Dessutom startade han med tre mittbackar, något som testats flera gånger under säsongen, men aldrig lyckats. Mycket riktigt fick han göra förändringar i halvtid.



PER MALMQVIST STOLT

skribentper@gmail.com

På Twitter: @permalmqvist

2017-10-23 15:50:00

