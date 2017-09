2017-09-09 16:00

Fulham - Cardiff



Tom Cairneys matchrytm störs återigen av skador

Inför: Fulham - Cardiff City

Ett skadeskjutet Fulham fortsätter ta sig an lagen från den övre halvan när serieledarna Cardiff City gästar Craven Cottage.





Något glädjande är det emellertid att Ayité är tillbaka och lär få en smidig väg in i startelvan nu när senaste matchens två startspelare på kanterna saknas. Det lär ändå fortsatt innebära att den där trion där framme förblir alltjämt ett mysterium med alla skador. En av delfrågorna i detta mysterium blir om Slavisa fortsätter ge sitt förtroende till en Kamara som dessvärre i nuläget egentligen inte är en spelare som hör hemma i Fulhams startelva. Skillnaden i kvalité i jämförelse med Fonte är avsevärd och detta faktum kan förmå Slavisa att återgå till att använda sig av en falsk nia, i så fall i form av Ayité.

Centralt på mittfältet är det lyckligtvis inga frågetecken.



Cardiff leder som bekant ligan och har en fruktat anfallstrio i Kenneth Zohore, Mendez-Laing och Junior Hoilett, den senare tycks ha hittat tillbaka till formen från 2009. Utöver dessa återfinns skickliga spelare som Aron Gunnarsson, Joe Ralls och mittbacksparet Sol Bamba och Sean Morrison.



Trots hemmafördel på Craven Cottage så får vi nog ta och betrakta serieledarna som favoriter inför matchen. Fulham tog ett steg framåt mot Ipswich men med skadorna i truppen som motverkar kontinuitet och formbyggande, i synnerhet för nyförvärv som Fonte, så är det nu två steg tillbaka istället. Fulham får tålmodigt bida sin tid i väntan på tillfrisknande nyckelspelare och försöka den kommande månaden att svetsa samman laget på allvar - utan skador och störande landslagsuppehåll.



Startelvan?

2017-09-09 13:10:20

Ett skadeskjutet Fulham fortsätter ta sig an lagen från den övre halvan när serieledarna Cardiff City gästar Craven Cottage.