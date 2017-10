3-0 förlust på Anfield

2017-10-28 16:00

Liverpool - Huddersfield

3-0



David Wagner fick se sig besegrad av vännen Jürgen Klopp efter en tuff andra halvlek på Merseyside.





Det enda undantaget var att Elias Kachunga, som klev av planen med ryggproblem i förra omgången, startade på bänken till förmån för Rajiv Van La Parra till höger på mittfältet.



Wagner mönstrade följande startelva:



Lössl

Smith - Zanka - Schindler - Löwe

Hogg - Williams

Van La Parra - Mooy - Ince

Depoitre



Bänken: Green - Cranie - Hadergjonaj - Malone - Kachunga - Quaner - Mounié



SUMMERING AV MATCHEN:



Liverpool vinner matchen efter en överlägsen insats från Merseyside-klubben i den andra halvleken



Town inleder bra rent taktiskt och håller Liverpool under kontroll med kontringsfotboll och låg försvarslinje i defensiven. Under den första halvleken kommer Liverpool endast till två halvchanser genom James Milner och Mohamed Salah.



Liverpool är dock det bättre laget och tar ledningen tidigt i den andra halvleken genom Daniel Sturridge efter en försvarstabbe från Tom Smith, som lyckas frispela anfallaren med sin missriktade nickrensning från straffområdets ytterkant.





Daniel Sturridge tog vara på sin chans från Smith



2:an och 3:an kommer snart efter till hemmalagets favör genom ett otagbart skott från Georgino Wijnaldum och ett hörnmål från Roberto Firmino, och Town's chanser till ännu en skräll var över.



I slutet av matchen väljer David Wagner att testa en rak 4-4-2 utan resultat, där Steve Mounié och Florent Hadergjonaj hoppar in från bänken för att ersätta Danny Williams och Tom Smith.



Matchen slutar 3-0



TANKAR EFTER MATCHEN:



Ännu en gång bjuder Town in en motståndare i matchen efter ett individuellt misstag.



Smith's tröjdragning går att diskutera. Det är inte regelrätt att dra en motståndare i tröjan, men man skulle vara orättvis mot lagkaptenen om man menade på att just hans specifika agerande i straffområdet var huvudlöst.

Dessa regelhaverier uppstår varje match utan att domare blåser.



Detta problem, där spelare drar varandra i tröjorna under hörnsituationer, behöver tas tag i ordentligt av domarkåren innan man kan peka ut särskilda syndabockar.





Tom Smith hade en eftermiddag att glömma.



Smith's agerande vid 1-0 målet var däremot inte okej.

Liverpool hade förmodligen vunnit oavsett hur Smith hade agerat i den situationen, men känslan innan misstaget var att Liverpool upplevde stora problem anfallsmässigt när Town inte var i behov av att trycka upp backlinjen.

Misstaget bjöd in hemmalaget till segern.



Loppet var över när Mooy missar sin markering av Firmino i hörnsituationen där 2-0 målet blir till.



Känslan överlag efter matchen är att det framöver kommer finnas möjligheter att få med sig poäng i dessa matcher mot topplagen, med förutsättningen att det kollektiva fokuset vidhålls matchen igenom.



Fokuset höll mot Manchester United och förmodligen hade det hållt i längre mot Liverpool om inte Smith's bjudning till Daniel Sturridge uppkommit.





Wagner behöver vidhålla fokuset i laget under tuffa matcher.



Nästa match är lördagen den 4:e November hemma på John Smith's Stadium mot Tony Pulis och hans West Bromwich Albions.











1. J Lössl

2. T Smith

25. M Jörgensen

26. C Schindler

15. C Löwe

6. J Hogg

19. D Williams

22. T Ince

10. A Mooy

17. R Van La Parra

20. L Depoitre

Byten: 13. J Coleman, 14. M Cranie, 33. F Hadergjonaj, 3. S Malone, 4. D Whitehead, 11. A Sabiri, 24. S Mounié

2017-10-29 19:50:00

