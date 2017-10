6 Town-spelare kallade till landslagsuppdrag

Följande spelare kommer lämna Huddersfield under veckan för att spela landslagsfotboll.

Jonas Lössl & Mathias Zanka - Danmark



Danskarna har blivit uppkallade för att möta Montenegro och Rumänien i VM-kvalet.



Aaron Mooy - Australien



Mooy är som väntat uppkallad för två viktiga möten med Syrien i kvalet till VM.

Mötet är en PlayOff-variant där vinnaren över två möten sedan får utmana PlayOff-vinnaren i Sydamerikanska VM-Kvalgruppen.



Philip Billing - Danmark U21



Billing har för andra gången blivit uppkallad till Danmark's U21 landslag.

Mittfältaren kommer vara med när landslaget möter Georgien och Finland.







Danny Kane - Irland U21



Unge försvararen Kane är uppkallad för att spela mot Norge och Israel i kvalet till U21 EM.



Ryan Schofield - England U19



Talangfulle Schofield kommer finnas med i den engelska U19-truppen när de träningsspelar mot Tjeckien och Slavkien.



Kasey Palmer, som tidigare blivit uttagen till spel med det Engelska U21-landslaget, är fortsatt skadad och inte tillgänglig för landslagsspel.



Övriga spelare som har erfarenhet av A-landskamper men som inte är uttagna till landslagsspel:



Steve Mounié (Benin),



2017-10-02 17:42:00

