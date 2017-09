Aaron Mooy årets Socceroo 2017

Australiensaren prisas för sin prestation under året





Mittfältaren tituleras med priset "PFA Footballer of the Year", som röstats fram av medlemmar och spelare inom det australiensiska fotbollsförbundet.



Mooy, som är den förste spelaren att vinna priset två gånger, gör gamla



ANALYS:



Mooy har visat både i landslaget och på klubbnivå att han håller väldigt hög klass.



Under fjolårssäsongen var han oumbärlig i

Mooy är precis lika viktig för det australiensiska landslaget's framsteg som han är för Town.



Att Mooy är den förste spelaren att vinna priset två gånger indikerar på hur stor han är i sitt hemland.



ADAM STENBERG

På Twitter: adste10

2017-09-18 15:35:00

